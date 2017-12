MaláVeľkáPlanéta zatiaľ trpí

29. okt 2008 o 10:30 Ján Kordoš

Po koránovom probléme sa vydanie presunulo na začiatok novembra, ale už teraz niektorí hráči drzo vykrádajú vopred vytvorené úrovne, prípadne svoje výtvory nechávajú nedokončené, čím strpčujú ostatným „výskumníkom cudzích svetov“ radosť z bádania. Hlúpe kopírovanie vývojári z Media Molecule odmeňujú jednoznačným banom účtu. A to sa radšej neodvážte povedať, že máte špeciálny kód na odomknutie oblečenia Nariko alebo Kratosa. My ho v redakcii máme a nedáme. Veríme, že po tvrdom spustení v novembri už budú odstránené minimálne problémy so servermi, pretože v tom majú tvorcovia zatiaľ veľké rezervy. Ľudskej hlúposti sa zabrániť nedá.

Zdroj: Kotaku