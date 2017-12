Sila švédskej lavíny slabne

29. okt 2008 o 10:12 Ján Kordoš

Podľa jeho slov sa počet zamestnancov ťažko dostane tak vysoko ako tomu bolo doteraz a lepšie bude udržať si menší, ale "rodinný podnik". Takmer s polovicou bývalých pracovníkov boli zrušené aj dva doposiaľ neoznámené projekty a tvorcovia tak majú na starosti už len dva projekty, ktorým sa budú venovať naplno. Just Cause 2 (PC, X360, PS3) je samozrejme jednotkou, vydanie je však presunuté na začiatok budúceho roku. Druhým projektom je The Hunter, bezplatný PC titul, ktorý sa momentálne nachádza vo fáze otvoreného betatestovania.

Zdroj: GameReactor, Gamasutra, Shacknews