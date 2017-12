TÚ chce reguláciu ukončovacích poplatkov v mobilných sieťach

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) plánuje regulovať mobilným operátorom poplatky, ktoré si pýtajú za prepojenie hovoru do ich siete. Vyplýva to z analýzy veľkoobchodného trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach.

29. okt 2008 o 9:35 SITA

BRATISLAVA 29. októbra (SITA) - "Takáto regulácia by sa mala pozitívne dotknúť aj operátorov, ktorí poskytujú telefónnu službu prostredníctvom pevnej siete. Mobilní operátori im totiž budú musieť účtovať nákladovo orientované ceny," povedal pre agentúru SITA hovorca TÚ Roman Vavro.

Úrad dospel k záveru, že na trhu nie je súťaž a spoločnosti Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia sú významné podniky na tomto trhu. Preto navrhol uložiť všetkým trom operátorom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti, teda reguláciu cien. Medzi ďalšie povinnosti mobilných operátorov majú patriť doterajšie povinnosti, ako nediskriminácia a transparentnosť prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí. "Vzhľadom na neexistenciu súťaže na trhu, čo vytvára predpoklady na to, aby operátori mohli požadovať neprimerané ceny, úrad navrhuje uložiť im pri poskytovaní ukončenia volania vo svojej sieti povinnosť stanoviť cenu tak, aby táto obsahovala iba náklady spojené s poskytovaním tejto služby a aby do ceny neboli započítané aj tie náklady, ktoré so službou nesúvisia," informoval hovorca TÚ.

Kým všetky spomínané povinnosti TÚ slovenským mobilným operátorom uloží, musia sa uskutočniť ešte národné a nadnárodné konzultácie a na záver sa k výsledkom a k navrhovaným povinnostiam vyjadrí aj Európska komisia (EK). "Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začne správne konanie a následne rozhodnutiami operátorom uloží povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu," informoval ďalej slovenský regulátor.

Podľa analýzy TÚ za posledné 4 roky klesali poplatky za ukončenie volaní v spoločnostiach T-Mobile a Orange o 11,2 % v roku 2005, 6,1 % v roku 2006, 7,2 % v roku 2007 a 8,6 % v roku 2008. V spoločnosti Telefónica O2 klesol poplatok za ukončenie volania v roku 2008 o 8,4 %. Terminačné poplatky vyjadrené v korunách za minútu sa v roku 2008 oproti roku 2007 znížili o viac ako 8 %. Tie isté terminačné poplatky prepočítané na eurá za minútu ale majú naopak rastúci trend, čo je spôsobené posilňovaním výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru v sledovanom období. Následkom toho sa dostali nad úroveň priemeru krajín EÚ. K 1. júlu tohto roka boli terminačné poplatky v SR vyjadrené v eurách o 2,44 centa vyššie oproti priemeru krajín združených v ERG v sieťach spoločností Orange a T-Mobile o 2,77 centa vyššie v sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Súčet všetkých terminačných poplatkov zaplatených všetkými tromi mobilnými operátormi spolu za ukončenie národných odchádzajúcich volaní vlani predstavoval 17% zo všetkých výnosov z národných odchádzajúcich volaní.