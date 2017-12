Pátranie po sériovom vrahovi pokračuje

29. okt 2008 o 9:42 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Objavili sa konečne aj nové obrázky, na ktorých sa prezentuje ako hra samotná, tak aj zábery z animovaných sekvencií. Vyšetrovanie prípadu Victorii McPherson z prvého dielu pokračuje a sériový vrah dlho na vás čakať nebude. Hra by sa mala objaviť behom prvých mesiacov budúceho roku a my len veríme, že nezapadne do šedivého priemeru detektívnych adventúr. To by si po vynikajúcom prvom dobrodružstve pokračovanie nezaslúžilo. Žeby najočakávanejšia adventúra?

Zdroj: Adventure Gamers