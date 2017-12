World of Warcraft má už 11 miliónov hráčov

29. okt 2008 o 9:21 Ján Kordoš

„Je pre nás odmenou, keď vidíme hráčov z celého sveta ako nám vyjadrujú veľkú podporu a chceme sa im odmeniť vysokou kvalitou a neustálym zlepšovaním hry,“ povedal Mike Morhaime. S príchodom spomínaného datadisku vývojári predpokladajú, že počet užívateľov narastie ešte o ďalší milión. Ticho okolo nového MMO projektu, na ktorom sa v Blizzarde pracuje, stále trvá a tvorcovia sľúbili, že pôjde o niečo nové, odlišné od World of Warcraft. Neznamená to však, že by World of Warcraft prestali podporovať. Bolo by to pri toľkých platiacich hráčoch nelogické a pri živote budú toto MMORPG držať dovtedy, pokým oň bude záujem. A ten pri 11 miliónoch užívateľov ešte nejaký ten rôčik bude.

Zdroj: Joystiq