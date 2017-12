Stĺpček Miloša Čermáka: Počet slov

Je vraj vedecky dokázané, že ženy povedia za deň zhruba dvakrát viac slov než muži. Z tohto uhla pohľadu je domovská stránka Google mužského pohlavia.

29. okt 2008 o 0:02 Miloš Čermák

Zakladatelia firmy Brinn a Page vraj stanovili limit 28 slov, ktoré nie je možné prekročiť. Na blogu denníka New York Times sa autor rozčuľoval, že propagovaním telefónu G1 na titulke Google bol limit prekročený o celých jedenásť slov.

Škandál! Na blogu Google som našiel vysvetlenie od firemnej viceprezidentky, ktorá potvrdzuje, že šéfovia na dodržiavaní limitu trvajú. Keď pred pár mesiacmi musel Google na svoju domovskú stránku pridať odkaz na právnické „bla-bla“, trvali zakladatelia na tom, že iné slovo musí ísť preč.

Nakoniec to vyriešilo slovo Google v copyrighte. Namiesto „© 2008 Google“ je dnes v spodnej časti stránky „© 2008 Privacy“, kde slovo „Privacy“ vedie priamo na právnické nezmysly. Dvadsaťosemslovný limit sa vzťahuje na základnú stránku v americkej verzii a to v prípade, že ste anonymný používateľ.

Prepočítal som to a je to tak. Je to pekné pravidlo, ktoré Google udržuje čistý vzhľad. A to nie je nič oproti úplným začiatkom, keď na úvodnej stránke bolo len trinásť slov. A potom že je to nešťastné číslo. Tento stĺpček s 208 slovami sa môže ísť zahrabať. Nikdy to k miliardovým ziskom nedotiahnem.