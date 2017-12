Web 2.0: vďaka za finančnú krízu

Finančná kríza zabrzdí množstvo nových webových projektov, ktoré chceli získať nových investorov – podľa expertov to môže byť pozitívne.

Čo je to web 2.0? Aspoň jeden človek na svete by to mal vedieť: Tim O’Reilly pojem v roku 2005 vymyslel a minulý týždeň prišli stovky ľudí do Berlína na jeho konferenciu Web 2.0 Expo, aby si ho vypočuli.

Mnohí museli byť sklamaní: neprezradil žiaden tip na novú aplikáciu, ktorá dobyje internet, ale namiesto toho vyzval tvorcov webu, aby sa z nového investorského ošiaľu spamätali a začali znova rozmýšľať. „Nepotrebujeme už žiadne ďalšie sociálne siete,“ vyhlásil O’Reilly na margo desiatok klonov megaúspešných služieb ako Facebook či MySpace.

„Potrebujeme sa znova vrátiť k budovaniu niečoho, čo je naozaj dôležité a čo má zmysel.“ O’Reilly pomenoval aj pár príkladov: Patientslikeme.com napríklad umožňuje kontakt ľuďom trpiacim rovnakou chorobou a 23andMe.com ľuďom s rovnakými génmi, EveryBlock.com zverejňuje hyperlokálne informácie stiahnuté z vládnych databáz. To sú však stále len drobné aplikácie - v skutočnosti by sa mali aj tvorcovia webov snažiť riešiť tie najväčšie problémy, len tak bude svet lepší, zaburácal O’Reilly.

Nech žije bankrot

„Neviem, či si pamätáte na poslednú bublinu (z roku 2000) – pol roka po jej spľasnutí sa dalo strašne lacno nakúpiť množstvo vecí zo skrachovaných dot-comov,“ bavil obecenstvo britský novinár Ben Hammersley. „Čiže ak ste celý život rozmýšľali nad otvorením obchodu so second-handovým nábytkom, vravím vám, presne teraz prišiel váš čas,“ radil poslucháčom.

Všeobecná veselosť vyvolaná svetovou finančnou krízou bola najväčším prekvapením berlínskej konferencie – prakticky všetci rečníci sa zhodovali, že prinesie stop financovaniu množstva web 2.0 projektov - a jeden po druhom opakovali, že pre web to bude prospešné.

„Nebudeme už podporovať ľudí s powerpointovskými prezentáciami, ale len takých, čo vedia žiť v novej realite,“ varoval Saul Klein z investorskej firmy IndexVentures. „Budete musieť robiť produkt, ktorý ľudia strašne chcú, veľmi, veľmi šetriť náklady a byť ako šváb – aby bolo extrémne ťažké vašu firmu zabiť,“ radil podnikateľom.

Martin Varsavski, ktorý založil niekoľko telekomunikačných firiem, na pódiu pripustil, že odteraz budú musieť nové firmy obracať v ruke každú korunu. „Ja som myslel, že aj doteraz museli narábať s peniazmi efektívne,“ nadhodil O’Reilly. „A viete, že ani nie?“ priznal Varsavski. K dobru dal historku zo svojich podnikateľských začiatkov, keď ako 24-ročný žiadal o slabo platenú prácu v banke, ale tá ho odmietla. Keď si „slušnú prácu“ nenašiel ani inde, v inej pobočke rovnakej banky požiadal o úver – a bez problémov získal 12 miliónov dolárov.

Ja žalujem, ty žaluješ

Predstavte si, že máte dcéru v puberte, rozpráva Drew Bartkiewicz z firmy Hartford. Jedna z jej priateliek Sally sa s ňou rozí­de – „tak ako sa to už dnes robí – verejne na webe,“ a popíše o nej tie najhoršie veci. Vy sa rozhodnete, že dcéru „pomstíte“, a tak si vytvoríte na MySpace falošný profil inej tínedžerky, skamarátite sa so Sally a po pol roku jej urobíte to isté, čo urobila vašej dcére: verejne opíšete, že „svet bude lepší bez nej“ a demonštratívne ukončíte kamarátstvo. Ale pomsta funguje lepšie, ako ste čakali: Sally na druhý deň nájdu obesenú vo svojej izbe.

Skutočný príbeh zo Spojených štátov sa končí žalobami oboch rodín na seba navzájom a všetkých zúčastnených na MySpace.com. Bartkiewicz ním dokumentoval, akým rizikám budú stovky firiem v krátkom čase čeliť. „Ešte v roku 2000 bolo 90 percent obsahu na webových stránkach firiem vytvorených profesionálmi a prešli aspoň nejakou kontrolou z pohľadu právnikov. Dnes je to menej než polovica,“ povedal.

„Na každý jeden úspešný YouTube pripadá 20 katastrof, kedy sú firmy žalované alebo ich zákazníci úplne odmietnu, pretože urobia veľkú chybu, napríklad v nakladaní s osobnými údajmi,“ tvrdí Bartkiewicz.

Podľa právnika väčšine ľudí ešte nedochádza, nakoľko verejné sú ich údaje na webe a že najväčšou hrozbou pre nich na internete čoskoro nebude zlyhanie na strane poskytovateľa služby, ale ich vlastní priatelia, ktorí nijako necítia povinnosť ochraňovať ich právo na súkromie alebo ich reputáciu.

Čo je web 2.0? Nová generácia webových služieb, ktoré kladú dôraz na obsah vytvorený používateľmi. Často majú spoločné aj niektoré vonkajšie znaky: veľké písmo, jednoduché ovládanie, pestré farby, vykonávanie operácií priamo vo vnútri stránky namiesto jej znovunačítania.

Biznis plán? Sci-fi

Izraelská podnikateľská legenda na konferencii v Berlíne ponúkla svojský pohľad na cestu k úspechu na webe.

„Ak chcete uspieť v podnikaní na webe, v prvom rade potrebujete mať matku Židovku,“ začína svoju lekciu spoluzakladateľ komunikačnej služby ICQ Yossi Vardi.

„Tá vás dostatočne vybudí, lebo vám bude celé detstvo rozprávať, že ste idiot, ktorý nikdy v živote nič nedosiahne a dokonca aj vaši neschopní bratranci sú inteligentnejší ako vy, pretože aspoň nie sú kontaminovaní génmi vášho otca.“

Charizmatický izraelský milionár Yossi Vardi stál už pri štarte viac než 50 projektov od najväčšej izraelskej softvérovej firmy cez weby ako Answers.com či Tucows až po významnú petrolejársku spoločnosť. „Vždy investujem len do firiem, ktorých majitelia sa mi zdajú fajn chalani. Keď potom skrachujú, poviem si, že som tomuto milému človeku zaplatil štipendium. Necítim sa tak ako úplný idiot,“ hovorí.

Vardi považuje pri investovaní za najdôležitejšie „mať šťastie“ a biznis plány považuje za „najsmiešnejšiu vec na svete“.

„Žánrom biznis plánov nových firiem je čisté science fiction. Ako keby ste sa chceli vydať pešo do Číny a v biznis pláne riešili, či začnete v Berlíne, alebo Hannoveri. Verte mi, po dvoch dňoch to bude úplne jedno,“ hovorí Vardi.

V začiatkoch firmy ICQ vraj ľuďom zvedavým na jeho predstavu o budúcom zárobku odpovedal, že biznis plánom je „totálna deštrukcia všetkého“.