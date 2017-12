FIFA 09 - na ihrisku ako doma

Športové série od EA Sports. Krásne to spojenie nútiace niektorých hráčov chrliť síru, iných zas vytiahnuť z peňaženky nasporené peniaze a investovať do nového ročníku.

28. okt 2008 o 15:30 Ján Kordoš

Ťažká otázka, respektíve odpoveď pre tých, ktorí sa pochvália minuloročným futbalom, bude riadne zamotaná. FIFA 09 totiž nerobí evolučné kroky, neziape na plné hrdlo, čo všetko ponúkne, ale vylepšuje to, čo sme tu mali a mierne frflali, pridáva poriadnu dávku skutočnej futbalovosti a zbavuje sa tým dlhoročnej nálepky arkádový futbal. Tradičný zoznam módov (od priateľského zápasu cez sezónu v manažérskom režime) je vyzdvihnutý do popredia vylepšenou Be a Pro možnosťou, kde si po vytvorení vlastného futbalistu zahráte sami za seba. Editor je komplexný a povedzme, že ide o raj pre plastických chirurgov, ktorí sa tu od radosti aj pomočia. Vytvoríte si vlastnú virtuálnu persónu, ostatní hráči pobehujú podľa riadenia umelej inteligencie a vy ste nútení plniť si svoje úlohy. Ospevovali sme to pri NHL 09, kde ide o lákadlo, ktoré stojí za zakúpenie hry. Be a Pro vo FIFA 09 je však mierne nedopečené. Nielenže je obmedzené na štyri sezóny, ono je to aj náročnejšie na zvládnutie. Ihrisko je predsa len väčšie ako to hokejové, pobehuje po ňom 20 hráčov a ustrážiť si postom generovanú pozíciu je niekedy nezvládnuteľné.



Isteže, o tom futbal je. Zodpovedné plnenie si trénerom naordinovaných úloh, ale nepôsobí to príliš zábavne. Podľa toho ako hráte, dostávate buď plusové alebo mínusové body, pričom sa do úvahy berie ako pozícia, kde práve ste (alebo kde by ste byť mali), tak aj obranná činnosť, prihrávky, strely, dribling, spracovanie – proste nesmiete hrať sebecky na vlastné tričko, pretože po negatívnom hodnotení vás nielenže nemusí tréner postaviť, ale ani hráči vám neprihrajú vždy, ak si od nich vypýtate loptu. Sebčiť môžete doma za činžiakom a aj to vám Fero odvedľa potom po zápase rozbije papuľu. Formu v zápase preto treba sledovať a nie vždy sa hrnúť do útoku. Voľba pozície je takmer neobmedzená – brankárov dres si jednoducho na seba neoblečiete.

Znie to zatiaľ vynikajúco a fanúšik futbalu musí nechápavo krútiť hlavou, prečo to teda nefunguje pri behaní po tráve, ale korčuľovaní na ľadovej ploche áno. Dôvod je prostý. Musíte sa držať pozičnej hry, ktorá je striktná až príliš a dynamicky nereaguje na vývoj zápasu. Je síce pekné, keď vidíte voľné miesto a ste na mieste, odkiaľ by ste sa mohli poľahky uvoľniť, preniknúť po krídle do šestnástky súpera a po vydarenom centri skórovať. Lenže nie, vy musíte (napríklad ako vysunutý stredný záložník) bežať pekne v strede, pretože už vás zlý ujo v pozadí karhá a dáva mínusové body. Taktiež je hra veľmi kritická k prelievaniu hry zo strany na stranu, takže sa neraz stane, že beháte ako o dušu z jednej strany na druhú, pri nepresnostiach umelej inteligencie sa dlhú dobu nedostanete ani len k lopte a strácate body uznania, pretože už musíte zas šprintovať späť a keďže hráč nevládze, nadávate ešte viac. Toto doriešené nie je a je vôbec otázne, či museli systém bodového hodnotenia tak striktne okopírovať z hokejového ošiaľu, kde je predsa len miesta na manévrovanie omnoho menej.

Baviť sa však budete aj napriek týmto pomerne frustrujúcim okamihom. Spoliehať sa musíte na ostatných hráčov a pokým sa stanete stabilným členom zostavy, dostanete možnosť ovplyvňovať taktické pokyny celého tímu. Čuduj sa svet, vaše mužstvo na pokyny reaguje a vy môžete okamžite zaveliť k obratu aj s taktickými pokynmi na súperovu stratégiu. Tohtoročná FIFA sa tak začína viac než nápadne približovať k Pro Evolution Soccer a ničí bariéry medzi arkádovým futbalom pre všetkých a prepracovanou futbalovou simuláciou pre fanúšikov. Vidieť to je na viacerých veciach, pričom rozšírené taktické možnosti, ktorých úpravou dirigujete vlastných a nedovoľujete im tak robiť nelogické kiksy, je len jednou z nich.

Be a Pro mód sa teda podaril a zároveň ani nie. Tých štatistík je predsa len menej, ľahšie sa stanete hviezdou a vyšvihnete nahor, ale vďaka aj za to. Skutočne hviezdiť bude tento mód v multiplayeri, ktorý sa po prvýkrát stáva plnohodnotným futbalovým sviatkom. Predstaviť si vo vlastnej hlave zápas desiatich proti desiatim (nezabúdajte, brankári sú ovládaní AI), je niečo úžasné. Lenže potom príde k slovu realita a zistíte, aký je to kumšt nájsť dostatok kvalitných hráčov, ktorí odovzdajú všetko nie preto, aby sa pokúsili skórovať alebo neustále útočiť, ale aby hrali za tím. Niekedy takmer nemožné a skutočne musíte nájsť tých správnych ľudí. V okamihu, kedy sa vám to však podarí, je zážitok náležite viacnásobne úchvatnejší: stačí, ak sa raduje družstvo cez headset, je to niečo nezvyčajné a určite iné, ako v klasickom zápase jeden na jedného, ak ovládate celé mužstvo. K tomu si pridajte možnosť vytvorenia vlastného tímu a nalákanie priateľov na hranie zaň, rozšírené spravodajstvo športových správ fungujúce na spôsob rss čítačky.

Futbal je hra krásna, ale zároveň je rovnako ako láska premenlivá. A hviezda hrajúca momentálne v top forme môže o pár mesiacov spadnúť na dno. Špeciálna ponuka Adidas Live Season nie je len updatom prestupov hráčov, ale slúži hlavne ako zobrazenie momentálnej formy konkrétnych hráčov, ktorá sa mení od zápasu k zápasu. Sledovanie dôležitých líg vyzerá výborne, má však jeden háčik. Ide o službu platenú a vy priamo v hre dostanete na výber len ligu jednu, ktorú dostanete grátis, ostatné už musí utiahnuť vaša peňaženka a po predplatení máte o zobrazovanie skutočnej formy postarané do mája 2009. Určite sa nájdu mnohí kritici tohto kroku Electronic Arts, ide však o operáciu pomerne náročnú na čas a teda aj zdroje. A nik vás do nej nenúti, ide skôr o bonus pre komunitu, ktorá tých pár stoviek navyše obetuje a nezbije ju to.

K pôsobivej futbalovej atmosfére prispieva aj spracovanie. Nebudeme vzdychať nad detailne vymodelovanými hráčmi (ksichty slávnych sú vraj tvorené novou metódou, takže by sa mali viac podobať na svoje predlohy, čo sa raz podarí a raz zas nie) a navyše spotenými, pretože pri samotnom zápase ide o pohľad síce lukratívny, avšak neprehľadný. Čo si však užijete za každých okolností, sú vynikajúco animované pohyby všetkých hráčov. Všetky tie parádičky, ale zároveň aj bežný beh, vyzerá rok čo rok lepšie a tentoraz už ani brankári nepôsobia umelo, ale sa napríklad po vyboxovaní lopty plynulo snažia okamžite ísť po nej a nie sa dvíhajú zo zeme akoby sa nič nedialo. Celé to divadielko by bolo slabšie, nebyť vynikajúceho fyzikálneho modelu. Nielenže sa lopta odráža od tiel hráčov tak ako by mala, ale zároveň sú do úvahy brané aj fyzikálne predpoklady hráčov (silnejší sú stabilnejší a podobne). Po vybojovanej lopte už automaticky neznamená, že ju bude mať na kopačke druhý hráč, ale sa o ňu skutočne bojuje.

Automaticky sa teda k slovu hlási futbalovosť celej hry. Už to nie je výhradne o prelievajúcich sa útokoch zo strany na stranu, ale pri vyrovnaných zápasoch nemusí dôjsť k vyloženým šanciam, tobôž gólom a celá hra je umiestnená medzi šestnástky, kde sa hrá pre oko diváka nezáživný, bojovný futbal. Taký však tento šport je a niekedy musíte o každú loptu bojovať a nepredvádzate nádherný futbal s krásnymi akciami. Je to futbalovejšie a bez zábran sa musíme priznať, že hoci sme niekedy trpeli pri horšej "futbalovosti", napokon to pôsobilo ako hra samotná lepšie, než hviezdny, až nereálny futbal. Túto krásu si užijete práve v móde Be a Pro, ktorý vám ukáže namáhavú prácu za celý tím – vy sa snažiť môžete, ale nemusí to nijako ovplyvniť výsledok. Vy chybovať môžete a možno za to bude pykať celý mančaft. Bez preháňania by sa dalo podotknúť, že v tomto prípade dlhoročná séria FIFA zreje ako víno.

Potom tu máme všetko to, na čo sme si už zvykli a komu nebude vyhovovať Be a Pro mód, môže hrať klasickým spôsobom. PC verzia sa dočkala vylepšenia vo forme ovládania, kde už nemusíte automaticky vziať do rúk gamepad, ale si užijete pomerne zaujímavé ovládanie pomocou klávesnice a myši. Konečne niekto pochopil výhody tejto kombinácie pre PC hráčov. Síce to stále nemá na gamepad, kde pravou analógovou páčkou ovládate nie nohy hráča, ale je vidieť pokrok aspoň v tomto smere. Čo ešte spomenúť? Možnosť tvorby hráča, prepracovaný soundtrack? Chorály na tribúnach? Všetko poznáme, preto spracovanie ukončíme dabingom. Českí komentátori Míra Bosák a Pavel Svěcený odviedli svoju prácu dobre a nahovorili mnoho viet, niekoľko vtipných periel, ale priamo v hre vyslovované frázy často nekorešpondujú s realitou. Dokonca si niekedy navzájom obaja komentátori odporujú, niekedy popisujú úplne inú vec a z toho už uši bolia.

FIFA 09 sa podarila. Ak máte v pláne zabaviť sa pri kvalitnom futbalovom simulátore – a tentoraz je FIFA skutočne skôr simulátorom ako arkádou, ale pri vhodnej obtiažnosti si svoje uhrajú aj začiatočníci - je kúpa hry vhodnou alternatívou k "obývačkovému športovaniu". Máme tu všetko, aby sme sa mohli baviť, aby sme si užívali futbal pre jeho krásu a nie strojovosť. Každý zápas totiž môže byť vo FIFE 09 iný. Športový zážitok na úrovni – aj tak by sa dala nová FIFA popísať. Na druhú stranu však treba podotknúť, že toho mohlo byť o niečo viac. Možno si to vývojári šetria na ďalší rok, pauza im v tomto prípade vhod príde. Komunita má na dvanásť mesiacov o zábavu postarané.