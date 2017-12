Sony Ericsson G700 – malý, inteligentný, avšak pomalý

Inteligentný telefón s atraktívnym dotykovým ovládaním a vyhotovením, ktoré rozhodne nepreplní vaše vrecká. Tak je možné pár slovami hodnotiť zaujímavý smartfón z dielní Sony Ericssonu. Na druhej strane, nie všetko čo sa blyští je zlato. Jeho procesor je

Inteligentný telefón s atraktívnym dotykovým ovládaním a vyhotovením, ktoré rozhodne nepreplní vaše vrecká. Tak je možné pár slovami hodnotiť zaujímavý smartfón z dielní Sony Ericssonu. Na druhej strane, nie všetko čo sa blyští je zlato. Jeho procesor je pomalý, chýbajú mu niektoré funkcie a s konektivitou to tiež nie je najlepšie. Čo od neho možno očakávať? Otestovali sme ho, a vieme viac.

Ak sa hovorí o smartfónoch, mnohí si predstavia špičkový, avšak priveľký mobil s ovládaním, ktoré vybočuje z rovín štandardu. Gé-sedemstovka je však úplne iná. Formátom svojho tela sa nápadne podobá obyčajným mobilom a nebyť veľkej uhlopriečky displeja, možno by ste ju prehliadli. Pri ovládaní si smelo vystačíte s klávesnicou, ak však odhalíte čaro dotykového ovládania displeja, prichádza komfort, ktorý je na nezaplatenie. Na stylus môžete až na malé výnimky zabudnúť. Ide o inteligentný mobil, ktorý zožne úspech v rukách širokej škály menej náročných používateľov. Práve zaradenie do strednej triedy robí z toho mobilu silnú zbraň.

Na nič sa nehráme

Takouto vetou je možné v krátkosti zhodnotiť krédo dizajnérov, ktorí sa podieľali pri návrhu tohto modelu.

Vďaka tomu, že pri konštrukcii využili tradičné materiály a jemnú, oblú kompozíciu podtrhnutú pieskovou metalízou, výsledkom je telo, ktoré síce nepúta z diaľky, avšak pri kontakte v ruke naznačuje, že v detailoch sa skrýva čaro. Plastové šasi prispelo k nízkej, iba 99 gramovej hmotnosti, formát tela vykúka z dlane iba minimálne.

Gé-sedemstovka pôsobí kompaktným dojmom a hrá na vás ilúziu, ktorá vás má presvedčiť o tom, že telo je predsa len hliníkové. Zámer vyšiel a nebyť vylupovacieho zadného krytu, vďaka kvalitnej povrchovej úprave by ste na to možno nikdy neprišli. Ako sa počas testu ukázalo, povrch značne odoláva voči mechanickému opotrebeniu, takže telefón si udrží svoju vznešenosť po dlhú dobu.

Osvedčila sa aj plastová obruba s mäkkým a matným povrchom, ktorá svojimi vlastnosťami pripomína gumu. Narozdiel od nej má však väčšiu trvácnosť, takže sa nemusíte báť, že vám telefón z vlhkých rúk vykĺzne na zem.

Dotiahnutá do detailu

Klávesnica vďaka tradičnému vyhotoveniu bez akýchkoľvek experimentov pôsobí solídnym dojmom, o čom sme sa presvedčili pri hodnotení presnosti písania krátkych textových správ. Tlačidlá majú nízky zdvih a vďaka tuhému povrchu si vyslúžili o čosi tvrdšiu odozvu, ktorá je skutočne na mieste.

Päťsmerový ovládač a kontextové tlačidlá vystupujú nad povrch iba mierne, bonusom je dvojica gombíkov pre rýchly prístup k textovým správam a poznámkam. Práve tieto dve tlačidlá na vyššom, lepšie vybavenom modeli nenájdete. Je to na škodu. Ak si ich používanie osvojíte, bez nich sa nezaobídete.

Aj keď je klávesnica umiestnená pomerne nízko, vďaka vhodnému rozloženiu hmotnosti drží mobil v dlani svoju pozíciu i v teréne za pochodu ulicami. Ku svojim poznámkam a kontaktom sa dostanete bez komplikácií. Avšak....

Ťuk sem, ťuk tam

Netreba zabúdať na to, že telefón je vyzbrojený dotykovým displejom, ktorý celé ovládanie maximálne zjednodušuje. Aj keď je v ľavom hornom rohu osadený – až príliš miniatúrny – stylus, kým nemáte nutkanie klikať na ikony v stavovom riadku na vrchu displeja, zaobídete sa aj bez neho. Ovládanie prstom má svoje plusy a je plne zlučiteľné s používaním klávesnice. Po krátkom skonfigurovaní telefónu a pridaní skratiek na funkcie, ktoré používate najčastejšie ste doma. Čo však poteší najviac je skutočnosť, že ovládanie dotykom kráča bok po boku s používaním klávesnice. Je to zrejmé aj pri kontextových funkciách. Či kliknete na panel, alebo na tlačidlá je iba na vás. Nikto vás nenúti, rozhodnutie je na vás. A práve to sa počíta.

Displej má rozlíšenie 240x320 bodov a jeho uhlopriečka dosahuje úctyhodných 6 centimetrov. Čitateľnosť je na priamom slnku na uspokojivej úrovni, všetko sa však odvíja od intenzity podsvietenia. Dotykové krytie displeja má špecifické vlastnosti, ktoré na jednej strane čitateľnosť zhoršujú a v iných podmienkach, naopak zlepšujú.

Neťukaj, načmáraj

Dotykový displej však nie je iba na parádu. Môžete ho využiť na rozoznávanie písma, alebo na tvorbu poznámkových lístkov, na ktorých môžete kombinovať náčrty s textom, či rukou písanými poznámkami. Znamená to, že sa pri organizovaní svojich dát nemusíte podrobiť softvéru mobilu – dokážete ho použiť ako lístok papiera, na ktorý si poznačíte čokoľvek. Funkcia je prepracovaná k plnej spokojnosti, takže s a vám veľmi rýchlo môže stať, že bez mobilu vo vrecku sa budete cítiť ako bez pamäti. I keď by masívna inzercia firmy naznačovala, že ide o ďalšiu funkciu v portfóliu, o ktorú nikto nezakopne, opak je pravdou. Tentokrát je skutočne dotiahnutá tak, ako by mala byť.

Ak patríte medzi odchovancov platformy Palm či Windows Mobile, určite vás bude zaujímať, či sa dá rozoznávanie písma využiť aj pri vkladaní kontaktov či esemesiek. Áno, systém je plne integrovaný ako alternatíva ku klávesnici, takže ak ste rýchli, využijete to.

Prosím počkajte, takéto dáta nemám rád

S týmto hlásením sa budete stretávať pri G700 pomerne často, bez ohľadu na to, či pôjde o zlomok sekundy, alebo dlhší časový úsek. Výkon procesora je jednoznačne nedostačujúci a niekedy sa zdá, že sa mobil pri vykonávaní bežných úloh vlečie viac, ako vám je milé. Obzvlášť v prípade, ak sa rozhodnete triediť kontakty, alebo nadobro skoncovať s esemeskami, ktoré už nepotrebujete.

Viac svižnosti by mu rozhodne nezaškodilo čo napovedá, že pod povrchom nového operačného systému Symbian 9.1 s UIQ 3.0 sa skrýva hardvér, ktorý nie je najnovší. Zrejmé je to aj pri podpore komunikačných štandardov.

S EDGE nepočítajte, mobil si poradí iba s platformami GPRS a UMTS. Všetky ostatné rýchle prenosy sú mu cudzie, vrátane WiFi. Za WiFi si však môžete priplatiť pri vyššom modeli G900.

Prehľadný softvér, drobnosti chýbajú

Používateľské prostredie operačného systému je prehľadné, vhodne previazané s klávesnicou a dotykovým ovládaním, pričom nechýba podpora všetkých bežných funkcií, akými je Java, práca s internetom, elektronickou poštou, aktívny pohotovostný režim a podobne. Sú tu však aj drobné muchy, ktoré zaručene neprehliadnete.

Kontakty v mobile a na SIM karte sú spravované samostatne. Neexistuje žiadny spôsob ako ich pri zobrazovaní zlúčiť, takže ak striedate telefóny, neustále budete meniť adresár, z ktorého sa majú kontakty načítať. Z nevysvetliteľných dôvodov nie je možné vytvárať skupiny kontaktov, na ktoré by upozorňovalo odlišné zvonenie, čo bude prekážať ak si chcete chrániť súkromie na firemnom mobile. Nuž a nedopracujete sa ani k takej triviálnosti, akou je záznam prebiehajúceho hovoru.

Na druhej strane však môžete počítať s úplne perfektnou podporou multimédií, FM tunerom s dekodérom RDS signálu, silným multitaskingom, rozoznávaním názvov skladieb a rozšíriteľnosťou prostredníctvom pamäťových kariet Memory Stick M2, s ktorými možno pracovať za pochodu.

V roli osobného zabávača mobil víťazí, v roli osobného asitenta niekedy pokrivkáva. Nie je ani žiadnym svetoborným špecialistom na fotografovanie. S tromi megapixelmi si síce hravo vystačíte, chýbajúci autofokus však zamrzí.

Tri dni v relaxe

Hodnotenie výdrže batérie je sporné. Pri pasívnom, relaxačnom používaní sa hravo dostanete za hranicu trojdňovej výdrže, akonáhle však siahnete po náročnejších úlohách, bez každonočného nabíjania sa jednoducho nezaobídete. Zdá sa, že na svedomí to má hardvér, ktorý iba s odretými ušami stíha prevádzkovať operačný systém a aplikácie. Zaradenie do strednej triedy je treba rešpektovať a nepomôže ani 950 mAh kapacita batérie.

Sony Ericsson G700 je inteligentný telefón, ktorý dokáže rozžiariť oči používateľov, ktorí sa doposiaľ so smartfónom v bežnom každodennom živote nestretli, avšak dokáže sklamať náročného používateľa, ktorý hľadá vo svojom mobile oddaného správcu osobných dát a sekretárku. Nový softvér kontrastuje so starým hardvérom, avšak to v žiadnom prípade nevyvracia skutočnosť, že ide o telefón s extrémne komfortným ovládaním a vyhotovením, ktoré v necelých 100 gramoch skrýva viac, ako dokáže ponúknuť ktokoľvek iný.