Obedná pauza: vrana v pekle

Áno, krutý názov. No ale nevymysleli sme si ho sami: A Crow in Hell. Navyše je aj celkom veľavravný. Vrana v pekle. Vlastne ani niet veľmi čo dodať. Lietate s vranou. V pekle. Snažte sa do ničoho nenaraziť. Pri všetkých tých vyskakujúcich, padajúcich a vy

28. okt 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Áno, krutý názov. No ale nevymysleli sme si ho sami: A Crow in Hell. Navyše je aj celkom veľavravný. Vrana v pekle. Vlastne ani niet veľmi čo dodať. Lietate s vranou. V pekle. Snažte sa do ničoho nenaraziť. Pri všetkých tých vyskakujúcich, padajúcich a vysúvajúcich sa prekvapeniach to nie je zas až také ľahké... Ovládanie:

Šípky.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk.