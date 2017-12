Star Wars vs. World of Warcraft

27. okt 2008 o 15:56 Ján Kordoš

„Pozrite sa na základňu fanúšikov Star Wars a pripočítajte si k tomu BioWare. Verte mi, dokážeme zvíťaziť a chceme zvíťaziť,“ povedal na adresu konkurenčného boja s World of Warcraft. Star Wars: The Old Republic (ako sa bude pripravovaný projekt nazývať) by mal viac vsádzať na rozprávanie atraktívnejšieho príbehu, než je tomu pri masovo zameranom WoW-ku, ktorému sa krvou upísali viac než 10 milónov hráčov. Radšej ani nepočítajte, koľko Blizzard zarobí na pravidelných mesačných poplatkoch za hru.

Zdá sa však, že len cez Star Wars: The Old Republic sa tvorcovia priamo ozvali a hovoria o snahe konkurovať a zvrhnúť vládu niekoľkoročného hitu World of Warcraft. Len aby to nedopadlo ako s dnes už zabudnutým MMO Star Wars: Galaxies – a len tak mimochodom, príchodom The Old Republic tento projekt mŕtvy automaticky nebude.

Zdroj: Kotaku