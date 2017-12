Očakávané Fable 2 ani po vydaní nie je dokončené - opravy sú už aj na konzolách bežnou súčasťou

27. okt 2008 o 15:04 Ján Kordoš

Ak hru už doma máte a užívate si ju, určite nechajte dohovoriť do konca mnícha v tzv. Monk Queste v Oakfielde. Nespravíte tak, zápletka neskôr vytuhne a vy sa nebudete môcť dostať ďalej práve kvôli spomínanému mníchovi. Na odstránení chyby sa v Lionheade poctivo pracuje.

Okrem odstránenia tohto závažného problému vývojári ďalej poctivo naslúchajú prosbám a pripomienkam hráčov. Úplne na výbornú to neklaplo ani s ospevovaným kooperatívnym multiplayerom, ktorý je stále mierne zabugovaný a spôsobuje problémy hráčom. Začína platiť, že už ani konzolové hry sa nevyhýbajú skutočnému dokončeniu až po vydaní hry - príkladov máme z posledného obdobia hneď niekoľko, všakže Bioshock, NHL 09, Far Cry 2...

Za klad preto môžeme považovať, že vývoj Fable 2 ešte nie je ukončený a vývojári sa mu budú dlho venovať, aby odstránili všetky problematické pasáže a priniesli hráčom čo najlepší zážitok. Stále je to však smutné, pretože patche by mali byť skôr kozmetickými úpravami a prinášať by mali skôr bonusový obsah, ktorý sa do plnej verzii nestihol dostať. Takto si hráč vlastne kúpi hru, ktorá nie je dokončená.

Zdroj: X360 Fanboy, Joystiq