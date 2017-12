Peklo v podzemí Londýna končí v posledný januárový deň

27. okt 2008 o 14:35 Ján Kordoš

Oficiálne servery po tomto fiasku budú teda 31.januára 2009 definitívne vypnuté. Podpora od vydavateľa tak automaticky padá, smutní ostávajú majitelia hry, no nemôžu s tým nič robiť. Na Namco Bandai nemožno nadávať, pretože v júli zachránili hru pred definitívnou potopou, dlhšie však hru živiť nemohli. Po rozpadnutí Flagship Studios sa väčšina vývojárov presunula do Runic Games, kde budú pokračovať v tvorbe akčných RPG – a my len veríme, že si z vývoja Hellgate: London vzali ponaučenie. Ak teda príliš nebažíte po multiplayeri a chcete si užiť kvalitné (avšak nedocenené, veď vieme prečo, viď. vyššie) akčné RPG, určite porozmýšľajte nad Hellgate: London – cena je už teraz nízka a ešte viac poklesne.

Zdroj: Shacknews