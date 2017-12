Fallout 4? Určite do roku 2018!

27. okt 2008 o 13:30 Ján Kordoš

To si teda do kalendáru radšej nenapíšeme. Todd Howard však bol konkrétnejší a spomenul, že doba ticha medzi druhým a tretím dielom bola skutočne pridlhá a predpokladá, že by mohol byť dodržaný dnes už zaužívaný trojročný vývojový cyklus – za ten čas sa možno dočkáme ďalšieho dielu zo série Elder Scrolls a možno budú znovu niektorí frflať na to, že ide len o postapokalyptické dobrodružstvo prezlečené zo žiarivých farieb do hnedej a nevýraznej šedej. Do roku 2018 to však budeme vedieť určite.

