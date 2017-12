Electronic Arts bude produkovať filmové spracovanie Army of Two

27. okt 2008 o 12:20 Ján Kordoš

Práve preto sa v Electronic Arts rozhodli, že si svoj prvý film budú produkovať sami. Už teraz vieme, že o scenár sa postará ten istý človek, ktorý má na svedomí aj kvalitný príbeh The Bourne Ultimatum, Scott Z.Burns. Základom však ostalo, a to si povedali obe strany, že hra nemôže zúfalo kopírovať pomerne úbohú zápletku a zameria sa skôr na základnú myšlienku celej hry: dvojica nájomných vojakov rieši nebezpečné zakázky politického charakteru. Podľa Burnsa by mohol z tohto materiálu vzniknúť vynikajúci buddy film. Nechajme sa prekvapiť. Pre Electronic Arts, a rovnako aj pre herný priemysel, ide o novinku, aby si herná spoločnosť film aj hru produkovala sama. Na filmové spracovanie sa podľa posledných slov môžu začať tešiť aj iné značky, ako napríklad Need for Speed, Dead Space alebo Mirror´s Edge.

Len taká skromná poznámočka na záver: dôležitý bude aj výber hlavnej postavy. Táto nenápadná "drobnôstka" totiž ukázala, že ani Max Payne, ani Hitman (a takto by sme mohli pokračovať i ďalej, viď. Doom), charizmatickým hlavným hrdinom rozhodne vo filmovej podobe nedisponujú.

Zdroj: Variety, Shacknews