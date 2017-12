Pouličný bojovník nás na PC vyfackuje neskôr

27. okt 2008 o 11:39 Ján Kordoš

Pomerne neformálne oznámenie, že bojovku Street Fighter 4 si budeme užívať v zime, bolo doplnené o fakt, že ide o výhradne konzolové verzie a hráči na osobných počítačoch si budú musieť nejaký ten čas počkať, pričom ten nebol bližšie špecifikovaný. Uvidíme, či pôjde o klasický polrok (podobne to býva napríklad aj so sériu Grand Theft Auto) alebo to bude kratšia doba. Za tých niekoľko týždňov totiž záujem hráčov smeruje viac na konzoly ako na PC verzie (čo však spôsobuje odliv hráčov z PC platformy), kde si očakávané projekty zahrajú skôr. Pouličný bojovník nás preto vyfacká na PC niekedy neskôr, kedy to však bude, zrejme vedia len v samotnom Capcome.

Zdroj: IGN