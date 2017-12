Keď jeden disk nestačí

Ako dlho vám potrvá napáliť desiatku diskov s novými ponukami a ich rozoslanie? Niekde situáciu s prehľadom zvládajú šikovné ruky, inde pomôže zariadenie, ktoré šetrí čas. V redakcii sme sa pozreli na zúbky jednoduchému duplikátoru, ktorý za vás na disky

27. okt 2008 o 8:58 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Ako dlho vám potrvá napáliť desiatku diskov s novými ponukami a ich rozoslanie? Niekde situáciu s prehľadom zvládajú šikovné ruky, inde pomôže zariadenie, ktoré šetrí čas. V redakcii sme sa pozreli na zúbky jednoduchému duplikátoru, ktorý za vás na disky vypáli čo treba a všetky médiá súčasne potlačí. Čo všetko to obnáša?

Prekvapenie pod kapotou

Duplikátor diskov Primera Disc Publisher SE vyzerá na prvý pohľad ako bežná atramentová tlačiareň. Iba pri bližšom pohľade zistíte, že čosi nie je v poriadku. Chýba tu vstupný zásobník na papiere a po odklopení veka je všetko akési iné.

Áno. Namiesto papiera si potrpí na optické disky s potlačiteľným povrchom a okrem ich popisovania si poradí vďaka zabudovanej mechanike aj so záznamom dát. Ide o zariadenie určené do malých kancelárií, v ktorých je potrebné pravidelne vytvárať v malých sériách dátové nosiče s aktualizáciami, cenníkmi či ponukami. Svoje uplatnenie si nájde tam, kde končí trpezlivosť človeka, avšak lisovanie diskov by bolo priveľkým kalibrom. Tomu zodpovedá aj vyhotovenie.

video //www.sme.sk/vp/6297/

Windows aj Mac OS X

Duplikátor sa k počítaču pripája prostredníctvom USB rozhrania a v systéme figuruje ako dvojica zariadení – samostatná tlačiareň a externá optická mechanika. Kým DVD napaľovačku môžete využívať z ľubovoľnej aplikácie, s tlačiarňou je to horšie. Bez pribaleného softvéru sa nezaobídete. Ovládače sú k dispozícii pre systémy 2000 a XP.

Keďže ide o produkt z amerického trhu, nie je prekvapením, že nechýba ani podpora platformy Mac OS X. V krátkosti povedané, či už pracujete v grafickom štúdiu, alebo v kancelárii, so sprevádzkovaním by nemali byť žiadne problémy. Na žiadne sme nenatrafili ani my.

Jeden originál, séria kópií

Za všetkým stoja softvérové balíky PTP Publisher a SureThing CD/DVD Labeler, ktoré majú celý proces kopírovania takpovediac pod palcom. Najprv si vytvoríte grafický návrh potlače a následne pripravíte dáta na napaľovanie. Ak je všetko pripravené, stačí iba do zásobníka duplikátoru vložiť čisté médiá a klonovanie sa môže začať.

Zdrojový disk nie je potrebné zostavovať ručne, môžete siahnuť po hotovej matrici, ktorú načítate v zabudovanej napaľovačke. S potlačou je to však horšie, tú si musíte preddefinovať ručne. Či už priamo v softvéri pomocou šablón, alebo prostredníctvom skenera je už iba na vás. Dobrou správou je, že nejde iba o obyčajné nálepkovanie. Softvér si poradí s číslovaním diskov, identifikáciou kópií či potlačou sériových čísel z externého zdroja.

Lokalizácia softvéru chýba, ak však máte priemerné znalosti angličtiny či práce s PC, tvorbu diskov zvládnete ľavou zadnou. Softvéry sú intuitívne a prehľadné, nič vás neprekvapí. Možno iba kalibrácia tlačovej hlavy, ktorá sa nezaobíde bez čistého disku.

Robotické rameno s jedným motorom

Keďže ide o jednoduché riešenie, očakávať je treba konštrukciu plnú kompromisov. Tie sa v tomto prípade prejavili v rýchlosti obsluhy a množstve zbytočných krokov, ktoré duplikátor pri svojej práci plní.

Mechanizmus je nápadne podobný atramentovej tlačiarni. Na vozíku poháňanom motorčekom sú upevnené dve hlavy – tlačová a manipulačná. Manipulačná hlava sa stará o manipuláciu s diskami. Dokáže preniesť disk z miesta na miesto a zistiť, či jeho prevzatie prebehlo správne. Naopak, pre tlačovú hlavu je manipulačná príťažou. Preto pri každej tlači systém manipulačnú hlavu odparkuje, aby neprekážala. To prináša časové prestoje, ktoré vždy súvisia nielen s obutím či vyzutím hlavy, ale aj s opätovnou kalibráciou polohy. Mechanizmus síce pracuje spoľahlivo, je však viac ťažkopádny, ako treba.

Zbytočné pohyby, multitasking však nechýba

Zdá sa, akoby firmvér nerozoznával, či duplikátor pracuje s prvým, druhým, či posledným diskom v sérii. Vysúva tlačový držiak keď netreba, vyčkáva na niektoré operácie, ktoré sa pri prvom či poslednom disku nekonajú. Optimalizácia by bola na mieste.

Čo však možno pochváliť je, že tlač pracuje nezávisle od záznamu. Kým optická mechanika zaznamenáva dáta, tlačiareň stíha potlačiť už zapísaný disk. Vibrácie sa neprejavili na kvalite záznamu ani čitateľnosti, takže s istotou možno povedať, že vibrácie tlačiarne problémy nespôsobujú.

Potlač ako na papieri

Pri testoch sme mali k dispozícii viacero druhov nosičov, na ktorých sme hodnotili kvalitu atramentovej tlače. Disky hravo odolali nielen mechanickému opotrebovaniu, ale aj vlhkosti a priamemu postriekaniu vodou. Je to podobné ako pri papierových tlačových médiách. Kým niektoré nesú cenový kompromis, iné dodržia to, čo sľubujú.

Výkon je uspokojivý

Prevádzka zariadenia ukázala, že duplikátor – i keď jednoduchý – dokáže ušetriť čas a minimalizovať možné chyby obsluhy pri výrobe nízkonákladových nosičov vo vlastnej réžii. Zariadenie je spoľahlivé a na výstupe ponúka kompletne spracované médiá pripravené na zabalenie a použitie. Ak sa zdržíte pohľadu pod kryt a oželiete to, že mechanizmus robí zbytočné kroky a dlho čaká tam, kde by nemusel, budete spokojní.

Vymeňte si mechaniku

Ak sa vám zdá, že DVD formát je príliš útly na to, aby ste naň vtesnali viac dát, rozhodne sa vyplatí vyskúšať vymeniť mechaniku za druhú. Ide o počítačový štandard, kde nenarazíte na žiadne špeciálne konektory. Výrobca ponúka aj BD edíciu, takže softvér si s týmto formátom hravo poradí. Veď mechanika i tak vystupuje v systéme ako samostatná.

Primer Disc Publisher SE je zariadenie, ktoré nie je určené pre každého. Svoje miesto si môže nájsť v reklamných agentúrach, u drobných softvérových vývojárov, na školách či v obchode, kde je potrebné komunikovať s okolím prostredníctvom optických nosičov. Obsluha je jednoduchá, kvalita médií na výstupe zodpovedá očakávaniam. Nuž a čo takéto zariadenie stojí? Pripravte sa na to, že z vášho rozpočtu ubudne približne 40 tisíc korún, čo rozhodne nie je málo.