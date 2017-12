Nitra rozbieha pilotný projekt elektronizácie verejnej správy

Nitriansky vedomostný región je názov projektu, ktorý má združiť Nitriansky samosprávny kraj, všetky jeho okresné mestá a významné inštitúcie s cieľom budovania informačnej a vedomostnej spoločnosti.

25. okt 2008 o 15:53 SITA

NITRA 25. októbra (SITA) - S iniciatívou vyšlo mesto Nitra, ktoré chce, aby sa projekt stal národným pilotným projektom. Ak by ho schválila vláda, znamenalo by to aj štátnu dotáciu. “Projekt sa týka digitalizácie miest, e-governmentu a online prepojenia na rôzne portály iných organizácií, ktoré poskytujú služby klientom,” informoval prednosta nitrianskej radnice Ľubomír Martinka. V praxi to znamená elektronizáciu verejnej správy, ako aj digitalizáciu a vizualizáciu historického, kultúrneho a duchovného dedičstva v regióne. V projekte je napríklad zahrnutá aj identifikačná karta obyvateľa mesta Nitra, ktorá by v budúcnosti mohla zabezpečiť “domácim” rôzne výhody pri využívaní služieb v meste.

Zmluva, ktorú už schválili nitrianski mestskí poslanci, by združila vyšší územný celok, mestá Nitra, Komárno, Topoľčany, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa, Levice, Archeologický ústav SAV v Nitre a Nitrianske biskupstvo. Jednotlivé mestá sa do projektu postupne zapájajú schvaľovaním zmluvy na zastupiteľstvách. Podpísať by ju mali všetky zúčastnené strany 7. novembra, rôzne aktivity by sa mohli začať na budúci rok. Projekt Nitriansky vedomostný región nadväzuje na zmluvu o partnerstve, ktorú mesto uzatvorilo v júli s biskupským úradom, krajom a Archeologickým ústavom SAV.

