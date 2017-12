LG KF750 Secret – nebezpečne atraktívny a štýlový

24. okt 2008 o 10:40 Milan Gigel

Na prvom mieste je dizajn, použitie nových materiálov a ovládanie, ktoré je kdesi na hrane medzi dotykovým a klávesnicovým. Toto sú hlavné prvky, s ktorými LG vstupuje do boja s konkurenciou pri modeli KF750 Secret. Bez atraktívneho dizajnu a štýlu to v tejto cenovej kategórii rozhodne nejde. Funkcie sú vždy až na druhom mieste. Priznajme si – kto ich využíva naplno?

Ak vás v minulosti zaujali modely Chocolate či Shine, inak tomu nebude ani v tomto prípade. Je zrejmé, že dizajnéri dostali voľnú ruku a svojej úlohy sa zhostili viac ako dobre. Precízne opracované kovové dielce skombinovali so zrkadlovými plochami, nalešteným plastom a uhlíkovými vláknami, ktoré vytvorili viac ako exkluzívny šat pre mobil, ktorý je určený pre náročného spotrebiteľa. Aký však v skutočnosti je?

Elegantný, avšak priťažký

Aj keď ide o mobil s výsuvnou konštrukciou, je nečakane tenký. Pri prvom stretnutí s ním vás ohromí všadeprítomný lesk, ktorý sa nesie od kovového rámu, cez plastový kryt displeja až po rubový kryt batérie, ktorý je vyrobený z karbónu. Jemné, zaoblené telo na vás dýcha industriálnym lookom, ktorému však nechýba náležitá elegancia. Je chladný, konzervatívny, avšak predsa moderný. Akoby sa pýtal do lepšej spoločnosti, kam nemajú džínsy a bavlnené tričká prístup.

Precízne vypracovanie detailov a povrchov pôsobí viac ako dobrým dojmom aj napriek tomu, že stále je čo vylepšovať. Tam, kde je pri Secrete iba imitácia kože, tam sa v ďalšom modeli môže objaviť koža skutočná. Problémom je však trochu hmotnosť, ktorá je daňou za dizajnérsky luxus. Stošestnásť gramov nie je rozhodne málo, takže počítajte s tým, že vám v niektorých situáciách mobil bude prekážať. Jemné odľahčenie by stálo za to.

Displej je jeho slabinou

Ak vám mobil zazvoní uprostred ulice, alebo si budete chcieť v plánovači preveriť, čo vás dnes čaká, s najväčšou pravdepodobnosťou pri pohľade na displej neuspejete. Na priamom slnečnom osvite je takmer nečitateľný, na čom sa podpísalo jeho lesklé krytie. Skrývanie sa v tmavých zákutiach rozhodne neprichádza do úvahy. Ak sa rozhodnete pre Secret, budete odkázaní na jeho používanie v interiéroch. A to zaručenie nie je to pravé orechové.

Neznamená to však, že by bol displej nekvalitný. Práve naopak. V interiéri dokáže vyčariť toľko farebných odtieňov, ako akýkoľvek lepší digitálny fotorámik. Preto dokáže prekvapiť kvalitou zobrazenia videozáznamov, alebo fotografií.

Samozrejme iba tam, kde dosiahnete optimálne svetelné podmienky. Tým sa displej snaží prispôsobiť reguláciou podsvietenia, ktorá využíva senzor zabudovaný v puzdre mobilu. Displej má rozlíšenie 240x320 bodov a vďaka polohovému snímaču sa dokáže v niektorých aplikáciách prispôsobiť natočeniu mobilu. 6 centimetrová uhlopriečka je na nezaplatenie.

Dotyky na polceste

Ovládanie mobilu LG Secret je dotykovým experimentom. Ak očakávate displej, po ktorom budete tancovať bruškami svojich prstov, vopred na túto ilúziu zabudnite. Áno, displej je dotykový po celej ploche, avšak iba v zvolených aplikáciách.

V praxi to znamená asi toľko, že kliknete na špeciálne tlačidlo na boku mobilu a na displeji sa zobrazia ikony pre prístup k hudbe, fotoaparátu, hrám, dokumentom a rádiu. Tým ponuka končí. Všetkých päť modulov môžete ovládať dotykom, voľný pohyb v menu a ponuke mobilu je však iba skromným želaním. Je teda zrejmé, že cieľovou skupinou nie sú manažéri nepretržite sa vŕtajúci v informáciách ale tí, čo si chcú užiť zábavu a komfort. Hoci i v plnej elegancii.

Výsuvná klávesnica je z mäkkého plastu, tlačidlá nás príjemne prekvapili svojou odozvou a citlivosťou. Spolu s gombíkmi na čele a obvode mobilu zaistia rýchly prístup ku všetkému, čo potrebujete. Akonáhle sa však treba pohybovať v ponuke či položkách, do hry vstupuje pätica dotykových tlačidiel s aktívnym podsvietením. Tie sa nachádzajú pod zobrazovacou časťou displeja a pravdupovediac, nie sú natoľko ohraničené, aby ste sa nepomýlili. Reagujú rýchlo, zvyknete si na ne takmer okamžite, ale aj tak sa z času na čas nevyhnete tomu, že tesne pred potvrdením voľby preskočí kurzor v ponuke na úplne inú položku. Možno to upraví aktualizácia firmvéru, možno stačia iba tenšie prsty. Ťažko posúdiť.

Isté však je, že mobil zaujímavo kombinuje hardvérovú klávesnicu s dotykovým snímačom.

Komunikácia iba cez operátora

Je zrejmé, že cieľom tohto modelu nie je ponúknuť všestrannosť a komplikovanosť. Okrem bluetooth modulu pre príslušenstvo je mobil vybavený výhradne GSM modulom pre prácu v 3G sieťach vo frekvenčných pásmach 900, 1800 a 1900 MHz. Neočakávajte žiadnu podporu pre WiFi, nerátajte ani s GPS navigáciou. Ide o prístroj, ktorý vám má dopriať spojenie s priateľmi a prácu odložiť bokom. Je to tak trochu škoda. Absencia WiFi pri plnohodnotnej podpore práce s internetom predsa len príliš nepoteší. Obzvlášť vtedy, ak mnoho cestujete.

Multimédiá na jednotku

Ako sme už spomínali, Secret nie je žiadnou sekretárkou. Od svojich predchodcov však zdedil to najlepšie zo sveta multimédií. Pochváliť sa môže prepracovanou podporou formátu DivX, veľmi dobre je spracovaný prehrávač hudobných súborov a nechýba ani FM tuner, ktorý sa bohužiaľ nevie pochváliť dekódovaním RDS signálov. Ak si na pamäťovú kartu nahráte videosúbory vo formátoch MPEG4, H.263, H.264 či DivX, nemusíte si robiť starosti zmenou ich rozlíšenia či bitratu. Ak sa originál vmestí do mantinelov 640x480 bodov, prehráte ho na displeji mobilu bez akýchkoľvek problémov.

Poteší aj 5 megapixelový fotoaparát s autofokusom a LED bleskom, ktorý ponúka záznam fotografií a videa v solídnej kvalite spracovateľnej na počítači. Opäť sa však dostávame k problematickému displeju. Fotografovanie či snímanie videa na ulici s displejom, na ktorom takmer nič nevidno je trochu problematické.

Firmvér, v ktorom sa nestratíte

Grafické rozhranie mobilu a menu sú až príliš jednoduché a fádne, akoby vývojári softvéru zaspali jednu epochu, o ktorú dizajnéri predbehli konkurenciu. Na jednej strane to znamená prehľadnosť, na druhej istú nevyváženosť. Isté však je, že s podporou multitaskingu, podporou javy a prehliadačom dokumentov všetkých bežných kancelárskych formátov to máte vyhraté. Iba miestami sa zdá, že možnosti hardvéru nie sú využité naplno. Polohový senzor by mohol pracovať aj inde, nielen v hrách.

Ovládanie je jednoduché a intuitívne, samozrejmosťou je aj lokalizácia. Do výzbroje sa prebojoval Google so svojim balíčkom aplikácií, takže zaznamenané videá môžete nahrávať priamo na YouTube, alebo môžete prehliadať mapy s tým, že Google sa pokúsi odhadnúť vašu polohu prostredníctvom identifikácie BTS staníc, ku ktorým ste pripojení. Výborne je spracovaný aj internetový prehliadač, ktorý si nevyláme zuby ani na komplikovanejších weboch. Pozitívom je aj svižná odozva firmvéru, ktorá je na nezaplatenie.

Výdrž sklamala, realita môže byť iná

Na testy sme mali k dispozícii predprodukčnú továrenskú vzorku, ktorej akumulátor nás príliš nepresvedčil o tom, že mobil bude mať dostatok energie i vtedy, ak ho zabudnete v noci nabiť. Pri intenzívnom využívaní nevydržal prakticky ani deň. Technické parametre však hovoria o tom, že finálna verzia by mala na jedno nabitie vydržať pri živote podstatne dlhšie, takže skutočnú výdrž ukážu až kusy na pultoch predajní.

Telefón LG KF750 Secret je atraktívny kúsok pre všetkých, čo chcú byť iní ako ich okolie, ktorému nechýba šarm, elegancia a istá dávka konzervatívnosti. Za svoju voľbu síce zaplatíte zle čitateľným displejom a vyššou hmotnosťou, zvyšok výbavy vám však už bude robiť iba radosť. Svižná odozva, spoľahlivosť a kvalitné previazanie s internetom sú na úrovni, s multimédiami je to tiež na nezaplatenie. Čo viac vlastne potrebujete?