Liek na leukémiu je vraj schopný zastaviť roztrúsenú sklerózu

Vedci z univerzity v Cambridge oznámili, že liek alemtuzumab, ktorý sa používa na liečbu leukémie, je schopný zvrátiť nepriaznivý priebeh roztrúsenej sklerózy, ak sa podá v prvých fázach choroby.

23. okt 2008 o 22:52 ČTK

LONDÝN.

Napísali to v najnovšom čísle odborného časopisu New England Journal of Medicine.

Dana Horáková a Ivana Kovářová z Centra pre liečbu sklerózy multiplex v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici povedali, že do klinickej štúdie sú zaradení aj českí pacienti. Štúdia potrvá dva roky, a ak sa potvrdia doterajšie nádejné výsledky, liek sa dostane do praxe.

Britskí vedci napísali, že počas pokusov alemtuzumab znížil počet záchvatov u chorých s roztrúsenou sklerózou a umožnil im znovu nadobudnúť stratené funkcie, takže na konci pokusov byli menej handikepovaní než na začiatku. Liek podľa nich zrejme umožňuje rekonštrukciu poškodeného mozgového tkaniva, ak sa použije na začiatku choroby. V neskorších fázach však nezabral.

"Možnosť liečby roztrúsenej sklerózy rekonštrukciou mogového tkaniva je bezprecedentné. Máme tu liek, ktorý by, ak by sa začal podávať včas, mohol účinne zastaviť postup choroby a tiež obnoviť stratené funkcie,"

citovala AFP Alasdaira Colesa, ktorý časť štúdie koordinoval.

Nad výsledkami štúdie vyslovila nadšenie MS Society, čo je navýznamnejšia britská dobročinná organizácia zaoberajúca sa podporou chorých trpiacich roztrúsenou sklerózou. Šéf jej výskumného oddelenia Lee Dunster povedal, že ide o prvý liek, ktorý vykázal schopnosť zastaviť a dokonca zvrátiť oslabujúce účinky choroby.

"Liek je určený pre pacientov na začiatku nemoci, nie je to zázrak pre všetkých. Ovplyvňuje zápalovú zložku, ale zatiaľ nie je známe, že by obnovil už zaniknuté nervové vlákna. U ľudí s ťažkým poškodením nervového systému, ktorí sú napríklad na vozíku, sa efekt nepreukázal," upozornila Horáková.

Ak je pacient na začiatku nemoci, liečba zrejme ovplyvní zápal, a tým zlepší šancu mozgu na prípadnú obnovu funkcií. Ak ale už sú vlákna prerušené, nepomôže zrejme ani tento liek.

Alemtuzumab je monoklonálna protilátka proti CD 52, čo je znak na povrchu určitého typu bielych krviniek. Na liečbu roztrúsenej sklerózy sa skúša od 90. rokov: najprv na malej skupinke pacientov v pokročilej fáze choroby, kde liek nezabral. Potom na pacientoch na začiatku nemoci, u ktorých sa osvedčil.

V druhej fáze klinického skúšania mali už zhruba dve stovky pacientov, v porovnaní s pacientmi liečenými klasicky, približne o 70 percent menej záchvatov a výrazne sa spomalil postup choroby.

"Teraz je tretia fáza klinického skúšania v dvoch rozsiahlych celosvetových štúdiách, Česko sa zúčastňuje na oboch," povedala Kovářová.

Prednosťou lieku je spôsob podania - pacient dostane päť infúzií v priebehu týždňa, potom celý rok nič, potom tri infúzie a zasa rok nič. Niektorým pacientom to zrejme bude stačiť, niektorí budú potrebovať časom ďalšiu kúru. Prví pacienti, ktorí začali s liečbou pred desiatimi rokmi, potrebovali maximálne štyri opakovania.

Doterajšie štúdie ukázali, že liek je vysoko účinný, čo však znamená aj možné nežiaduce účinky, ako je pokles množstva krvných doštičiek a riziko krvácania, ďalej poruchy štítnej žľazy a väčšiu náchylnosť na infekcie, pretože pri liečbe klesá počet bielych krviniek, a teda aj odolnosť voči infekciám. Tieto nežiaduce účinky je potrebné starostlivo strážiť a včas liečiť.

Roztrúsená skleróza je doteraz nevyliečiteľné ochorenie centrálnej nervovej sústavy s ťažkými následkami.