Obedná pauza: pootáčajte

V Gravity Grid musíte spárovať všetky kocky rovnakej farby. Ak ich dostanete do vzájomného kontaktu, zmiznú. To je vlastne aj cieľom celej hry, očistiť plochu od všetkých kociek. Dosiahnuť to môžete jej otáčaním doľava a doprava, prípadne preklápaním. Koc

24. okt 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Turtix.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Očakáva ťa epický príbeh korytnačky - Turtix nevedel, čo sa stane, keď sa pokúsil začarovať silné kúzlo bez dozoru svojho učiteľa. Stratil kontrolu a teraz sú veci horšie, ako si myslel! Potrebuje tvoju pomoc! Potrebuje nájsť časti roztriešteného amuletu a pomôcť zachrániť mladé korytnačky, ktoré boli v tom zmätku zajaté. Navádzaj Turtix v jeho svete v tomto roztomilom dobrodružstve. V Gravity Grid musíte spárovať všetky kocky rovnakej farby. Ak ich dostanete do vzájomného kontaktu, zmiznú. To je vlastne aj cieľom celej hry, očistiť plochu od všetkých kociek. Dosiahnuť to môžete jej otáčaním doľava a doprava, prípadne preklápaním. Kocky po každom jej vychýlení podliehajú gravitácii, s čím treba kalkulovať. To je vlastne váš jediný nástroj na ich premiestnenie. Háčik: obmedzený počet ťahov na každý level.

Ovládanie:

Myš - klikáte na príslušné tlačidlá (šípky naznačujúce smer otáčania). Šedé kocky netreba párovať. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.