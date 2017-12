Orezaný obraz vo Far Cry 2 v širokouhlom režime

23. okt 2008 o 14:47 Ján Kordoš

Očakávaná strieľačka z vlastného pohľadu Far Cry 2 sa teší vysokým hodnoteniam. Ak však môžeme veriť hráčom z Widescreengamingforum, musíme sa minimálne zasmiať. Far Cry 2 bol primárne ohlásený ako PC projekt a väčšina monitorov nepracuje v režime 16:9, ktoré využívajú všetky konzolové tituly. A čo si myslíte, akým spôsobom sa rozhodli tvorcovia prekonvertovať obraz zo 4:3 do 16:9 režimu? Proste orezali vrch a spodok obrazu (ako je vidno na obrázku). A to sme si mysleli, že na širokouhlých obrazovkách toho uvidíme viac...

Zdroj: Kotaku, WSGF