Chcete ublížiť Davidovi Hasselhoffovi?

23. okt 2008 o 13:38 Ján Kordoš

Stále viac a viac známych osobností sa angažuje aj v hernom priemysle a David sa rozhodol spojiť s pomerne netradičným titulom Pain. Zrejme zapracovala aj peňažná odmena, no je celkom fajn vedieť, že si dokáže zo seba spraviť tento starší herec aj srandu. Alebo vy by ste mu nechceli ublížiť? Cieľom hry je totiž napríklad vystrelením z obrieho praku spôsobiť Davidovi čo najväčšiu bolesť, napáchať čo najviac škôd – a proste sa zabaviť.

Projekt Pain je určený pre Playstation 3 a napriek jednoduchšej zábave je nesmierne obľúbený. Do you really wanna hurt me? Do you really wanna make me cry? Určite si pozrite originálnu správu na People s úžasným videom.

Zdroj: People, Kotaku