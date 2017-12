Deus Ex 1 bola príliš pomalá hra, hovorí vývojár tretieho dielu

23. okt 2008 o 11:55 Ján Kordoš

Hlavný dizajnér Jean Francois Dugas si zrejme úctu fanúšikov nezíska, keď v rozhovore pre Edge spomenul, že prvý diel bol proste príliš pomalý. Už teraz vidíme rozhorčené ohlasy, síru prskajúcu z očí a prešpendlíkované bábiky. Jean to však myslel celkom dobre, keď dodal, že v hrateľnosti nebolo z dnešného pohľadu nič úžasné, žiadne zapamätateľné momenty. Všetko bolo hnané dopredu skôr ako simulácia a nie herný zážitok. Môžete s tým súhlasiť, môžete nadávať, niečo pravdy na tom predsa len bude.

„Konzolizácia“ zrejme bude nutná, avšak rozhodne nie tak ako ju poznáme, ubezpečil nás Dugas, ktorý skôr hovorí o transformácii a nie zblbnutí hry, aby si ju mohli zahrať všetci, ktorí dovidia na TV a udržia v rukách ovládač. Komplexnosť celého sveta Deus Ex zostane zachovaná, len by to malo mať väčší spád. To vítame, určite to na škodu nebude, len či si vývojári nevzali na svoje plecia príliš veľké bremeno. Teraz sa na nich budú všetci pozerať s o to väčšími očakávaniami.

