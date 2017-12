Gears of War 2 zakázané v Nemecku a Japonsku

23. okt 2008 o 11:29 Ján Kordoš

Prvý diel sa v Japonsku predával, dvojka sa už proste nebude. V Nemecku to chápeme, no (aspoň pre nás) niektoré japonské úchylnosti sú omnoho viac zvrátené ako spomínané situácie. Gears of War 2 bude znovu akčná zábava, ktorá sa nevyhne drsnému slovu a krv potečie prúdom – lenže práve to od hry očakávame. Béčkovú zábavu, nadnesený hrdinský boj za záchranu ľudstva a nejaké to rozrezané telo nás predsa zastaviť nemôže. To ako keby ste Chuckovi Norrisovi povedali, že svojich protivníkov môže likvidovať jedine svojim intelektom a vlastnou zbierkou básni, ktorá musí nepriateľa rozplakať!

Zdroj: Edge