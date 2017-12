Klávesnica nielen do obývačky

Je malá, komfortná a komunikuje na vzdialenosť desiatich metrov. Nahradí myš, spojí sa s ľubovoľným počítačom a na konferenčnom stolíku v obývačke upriami na seba vždy pozornosť. Podsvietenie tlačidiel je pre ňu samozrejmosťou. Taká je klávesnica diNovo M

23. okt 2008 o 11:42 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Je malá, komfortná a komunikuje na vzdialenosť desiatich metrov. Nahradí myš, spojí sa s ľubovoľným počítačom a na konferenčnom stolíku v obývačke upriami na seba vždy pozornosť. Podsvietenie tlačidiel je pre ňu samozrejmosťou. Taká je klávesnica diNovo Mini z dielní Logitechu, ktorú sme v posledných týždňoch testovali.

Pre niekoho skvelá vec, pre iných iba ďalšia zbytočnosť, ktorá by v domácnosti prekážala. Je to presne tak. Klávesnica bola navrhnutá pre domáce počítače, ktoré si našli svoje miesto v obývačke pod televíznym prijímačom. Postará sa o pohodlné ovládanie systémov Windows MediaCenter, avšak nesklame ani pri hernej konzole Sony Playstation 3. Či sa už pustíte do surfovania, alebo prehliadania archívu multimédií je iba na vás. Ak ste to v minulosti skúšali s počítačom v obývačke a veľká klávesnica nebola to pravé orechové, viete o čom je reč.

Ulahodí oku

Pri produktoch Logitechu sa už akosi stalo zvykom, že dizajn je spolu s technológiami na prvom mieste. Nie je to prekvapením. Existuje množstvo alternatív a zaujať možno iba spôsobom vyhotovenia. Vraví sa, že „Čína nikdy nespí“ – je to pravda.

Očakávať môžete priesvitný kryt chrániaci tlačidlá pred prachom, naleštený povrch, úhľadné obliny a klávesnicu, ktorá je úplne iná, ako všetky ostatné na trhu. Na konferenčnom stolíku ho neprehliadne žiadna návšteva, továrenské spracovanie je na jednotku. Pripomína viac nejakú databanku či vreckový počítač, ako diaľkové ovládanie k počítaču, ktorý má multimédiá pod palcom.

Aktívne podsvietenie so senzorom

Keďže sa očakáva používanie v tmavej obývačke, poteší zabudované podsvietenie, ktoré vás naviguje pri používaní. Po každej pauze sa rozsvieti pri zatlačení ktoréhokoľvek tlačidla a intenzita podsvitu sa odvíja od sily okolitého osvetlenia. Pomocou optického senzora snímajúceho okolité osvetlenie sa elektronika stará o to, aby bola záťaž batérií minimálna. Podsvietenie je vyriešené kvalitne, bez neho by to rozhodne nebolo ono.

Niektoré tlačidlá chýbajú, iné sú navyše

Čo upúta na klávesnici prvé je povrch tlačidiel. Sú matné, s vystúpeným stredom a uložené v pravidelnom rastri ako na mobilnom telefóne. Dôvod je prostý. Kvôli malej ploche sa počíta s palcovým ovládaním, čomu zodpovedá celková ergonómia a koncepcia. Písanie nie je namáhavé, dokonca sa ani nepomýlite. Nenájdete tam síce tlačidlá F1-F12, či navigačný blok, k dispozícii však máte skratky pre ovládanie internetového prehliadača či prehrávanie multimédií. Všetky dôležité funkcie sú dostupné na jediné kliknutie, príliš dlho sme si na zvláštne rozloženie nezvykali.

Na myš zabudnite

Celkom vtipne sa výrobca vysporiadal s funkciou myši. V pravom hornom rohu je touchpad, ktorý je možné prepnúť do úlohy smerových šípok. Pod jediným palcom tak máte kompletnú navigáciu – či už v prehliadači, alebo aplikácii MediaCenter. S doplnkovým softvérom je citlivosť snímania nastaviteľná, zaobídete sa však zavše aj bez neho.

S PDA si nerozumie

Aj keď klávesnica komunikuje s okolím prostredníctvom štandardného bluetooh rozhrania, pri párovaní so systémami Windows Mobile sme neuspeli. Párovací proces nikdy nedobehol do konca. Pri pripájaní k stolovému počítaču či notebooku máte dve alternatívy. Buď využijete USB kľúč, ktorý je súčasťou dodávky, alebo siahnete po bluetooth module, ktorý máte v stroji zabudovaný.

Pri testoch sme zistili, že sa zaobídete aj bez 200 megabajtového softvérového balíka, ktorý výrobca dodáva na optickom nosiči s klávesnicou. Ak vám však prednastavené hodnoty a citlivosti nebudú príliš po vôli, rozhodne sa do jeho inštalácie pustite. Nuž a prečo je tento detail dôležitý? Klávesnica pobeží bez problémov aj inými operačnými systémami ako Windows.

Kam sa stratila nabíjačka?

Nuž túto otázku si budete klásť niekoľkokrát do roka, pretože na jedno nabitie môžete so zabudovaným Li-Ion akumulátorom počítať v priemere so 4 až 6 týždňami výdrže. To je dosť dlhá doba na to, aby ste zabudli na to, kam ste vlastne nabíjačku dali. Keďže výrobca použil dutinkový konektor a USB koncovke sa vyhol, bez neho sa zaručene nepohnete.

Pre tých, čo by očakávali pri takomto luxusnom vyhotovení aj stolový dock pre nabíjanie nie je dobrou správou, že žiadny k dispozícii nie je. Zdá sa, že pri mesačnej výdrži batérií by to bolo skutočne iba mrhanie časom.

Logitech diNovo Mini nie je klávesnica pre každého. Ak však máte v obývačke multimediálne PC hneď pod televíznou obrazovkou, môžete si byť istí, že táto klávesnica je na nezaplatenie. Precízne vyhotovenie, vysoká úroveň ergonómie a podsvietenie pracujúce tak ako je treba sú na nezaplatenie. Ešte stále máte pocit, že iba diaľkový ovládač je to pravé orechové? Skúste to trochu inak.