Baktérie v útrobách

Vedci preukázali úlohu baktérií pri udržiavaní štíhlosti a liečbe i prevencii zápalu čriev.

23. okt 2008 o 0:00 (urb)

BRATISLAVA. Baktérie v útrobách pre nás majú veľký význam, zväčša sú na prospech. Máme ich tam viac, ako je počet buniek ľudského tela.

Napríklad o obezite či štíhlosti spolurozhoduje molekula v črevnej stene. Aspoň podľa pokusov na myšiach. Bielkovinu Gpr41 aktivujú mastné kyseliny s krátkymi molekulovými reťazcami, odpady dvoch druhov baktérií.

Keď je bielkovina aktivovaná, spomaľuje pohyb potravy črevom, takže živočích vstrebáva viac živín a priberá. Zablokovaním Gpr41 by sa v určitých naliehavých prípadoch dala regulovať telesná hmotnosť obéznych pacientov.

Dôležitú úlohu môžu zohrať baktérie aj pri liečbe Crohnovej choroby. Je to zápalová porucha čriev, spôsobená nerovnovážnym zastúpením prirodzených črevných baktérií, čo dezorientuje imunitný systém. Konkrétne ide o deficit bakteriálnej skupiny Clostridium leptum.

Teraz vyšlo najavo, že prevažne chýba jeden druh z tejto skupiny a to Faecalibacterium prausnitzii. Pretože vylučuje látky, ktoré obmedzujú zápal, Crohnova choroba by sa mala dať liečiť probioticky prípravkami s Faecalibacterium prausnitzii.

Výskum Grp41 opísal tím Masašia Yanagisawu z Texaskej univerzity v Dallase (USA), príčinu Crohnovej choroby tím Philippa Langellaa z Národného ústavu pre poľnohospodársky výskum v Jouy-en-Josas (Francúzsko) – v oboch prípadoch v Proceedings of the National Academy of Sciences USA.