Hviezdne Vojny mieria znovu do online sveta

22. okt 2008 o 14:47 Ján Kordoš

Čakať by nás mala tradičná voľba povolania, rasy, vlastností, budeme plniť úlohy zadávané NPC postavami, navštívime mestá, zarúbeme si do nepriateľov (nikde však nebolo povedané, či dôjde aj na PvP súboje, ktoré by boli určite veľkým plusom). Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke hry, kde je všetko podrobne popísané a fanúšikovia sa v informáciách budú rochniť ako prasiatka v... budú šťastní. Z obrázkov, ktoré nájdete v našej galérii, je zrejmé, že grafické spracovanie sa posunie smerom ku komixovému štýlu. Ak si dobre pamätáte, jedno MMORPG z prostredia Hviezdnych vojen tu už máme, no nedá sa povedať, že by sa hráči išli po Star Wars: Galaxies potrhať. Snáď to so Star Wars: The Old Republic dopadne lepšie. Veľké ambície titul má už teraz, hoci bude zázrak, ak sa dočkáme budúci rok. Navyše za nim stoja nielen skúsení vývojári, ale aj silní partneri. Tešíte sa rovnako ako my?

Zdroj: Shacknews