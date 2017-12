„Rozpumpujte“ to na plný kotol

Tiež vás už prestal baviť plechový zvuk znejúci z reproduktorov notebooku alebo plastových bedničiek pripojených k stolovému počítaču? Možno nastal správny čas pre aparatúru, ktorá ponúka dynamiku, hĺbku zvuku a priestor, ktoré si môžete vychutnať nielen

Možno nastal správny čas pre aparatúru, ktorá ponúka dynamiku, hĺbku zvuku a priestor, ktoré si môžete vychutnať nielen pri sledovaní filmových titulov, ale aj pri hrách.

Ponuka výrobcov je pestrá. Niekto ponúka kvalitu a špičkové technológie, iní sa držia konzumu a nízkych cien, za ktorými sa neraz skrýva iba to, čo ste mali doposiaľ k dispozícii doma.

My sme sa tentokrát pozreli na zlatú strednú cestu, ktorá má v našich končinách istú oporu. Otestovali sme novú reproduktorový set Genius SW-HF5.1 6000. Čo ponúka nového? Vyplatí sa? Poznáme odpovede.

Udržte ich na uzde

200 wattov RMS výkonu rozdeleného do šiestich kanálov si po vybalení a nainštalovaní rozhodne vyžaduje povahu, ktorá nezabúda na susedov za panelovými múrmi. Výkon presahuje potreby malej izby či pracovne, čo naznačuje že reproduktorová sústava hravo ozvučí v obývačke domáce kino. Pravdupovediac, s nastavením hlasitosti sa iba zriedkakedy dostanete za polovičnú úroveň.

Z celkového výkonu si polovicu rezervuje subwoofer presnú polovicu, zvyšok je po 20 wattoch distribuovaný do zvyšných piatich kanálov. Pri stereofónnej reprodukcii prichádza slovo na center a dvojicu predných satelitov, pri aktivovaní plného 5.1 vstupu sa rozozvučia aj zadné satelity.

Prvé dojmy sú preto zmiešané. Predné satelity hrajú trochu prislabo na to, aby vytvorili silný pocit dvojrozmerného sveta, takže je potrebné siahnuť po diaľkovom ovládači a trochu utlmiť center. Podobné korekcie prichádzajú na rad pri posluchu priestorových AC3 nahrávok.

Našťastie, riadiaca elektronika si všetko pamätá aj po návrate z pohotovostného režimu, takže reproduktory rešpektujú sluch svojho majiteľa. Všetko je tak, ako má byť. Vyváženie pôsobí dokonalým dojmom. Avšak iba do chvíle, kedy kliknete hlavným vypínačom, alebo vypadne napájanie.

Viac konzumu ako rozkoše

Reproduktorová sústava obsahuje v každom z piatich kanálov výhybku pre oddelenie výšiek od stredov pre ich oddelenú reprodukciu. Stredovú zložku majú pod palcom štvorpalcové jednotky s penovým uchytením membrány, výšky sú reprodukované palcovým výškovým reproduktorom.

Aj napriek tejto snahe sa zdajú byť výškové partie nie príliš čisté a ostré, ako je tomu pri reprosústavách z dielní Logitechu. Dominujú tu skôr stredy, ktorým dodávajú dynamiku dosť preferované hĺbky. Pri hrách a zvukových efektoch to pôsobí majestátne, pri filmoch a hudobných nahrávkach to chce trochu práce s ekvalizérom, aby boli veci aspoň trochu na poriadku. V krátkosti povedané, pre bežného konzumenta ako vyšité, tí trochu náročnejší však budú hľadať svoju sústavu pravdepodobne o priečku vyššie.

Digitálny vstup až na budúce

Sústava je vybavená troma stereofónnymi a jedným 6 kanálovým analógovým vstupom, ktoré sú prepínané prostredníctvom diaľkového ovládača. Dodávaná súprava kabeláže počíta ako s Jack, tak s RCA konektormi na strane spotrebiča, takže sa vám nestane že po rozbalení sa budete musieť vrátiť do predajne, aby ste dokúpili kabeláž pre pripojenie k vašej domácej technike.

Výrobca si s variabilitou hravo poradil prostredníctvom káblikových redukcií, ktorým nechýba prehľadné značenie. Zapojenie tak hravo zvládne aj úplný začiatoční.

Ak ste očakávali, že v novom rade reproduktorov sa už konečne objaví aj digitálny vstup, stále ide iba o hudbu domácnosti. Výrobca sa snaží udržať cenovú hladinu na úrovni predchádzajúcich modelov, takže snáď niekedy nabudúce.

Šlo by to aj bez displeja

Na modro podsvietený displej je „kúlový“ a „in“, avšak nevyčítate z neho nič iné, ako označenie zvoleného vstupu a intenzitu hlasitosti či vyváženia konkrétneho kanálu. Dá sa povedať, že oproti LED-kám známym z minulosti nepriniesol nič iné, iba oslňujúce podsvietenie, ktorého intenzitu nemožno regulovať. Niekedy je menej viac. Kto si však na takéto drobnosti potrpí, nesmie však očakávať primnoho. Zobrazovanie ID3 tagov či iných informácií, ktoré by neboli na škodu sa nekonajú.

Vyhotovenie šité pre oko

Fóliou laminovaná drevotrieska s dekorom imitujúcim drevo , kde-tu plastové zadné čelo a medzera na spoji, ktorá by nemusela byť. Tak sa dá v krátkosti zhodnotiť vyhotovenie, ktoré pri tejto sústave upúta všetkých, čo sa rozhodli opustiť svet obyčajných, lacných plastov a oči im zažiarili po reproduktoroch, ktoré bez dôkladnejšej prehliadky pôsobia seriózne a kvalitne. Dá sa povedať, že práve tento faktor zohral u nejedného vlastníka rozhodujúce slovo pri výbere. Áno, naozaj vyzerajú v interiéri pekne a dostupný je tmavý a svetlý variant.

Lepšie ako „päťtisícpäťky“?

Ak by sme chceli nový model porovnať s jeho predchodcom, okrem displeja a vylepšeného diaľkového ovládača, ktorý sa dá naozaj používať, môžete rátať s jemne vyšším výkonom ktorý i tak nepotrebujete, silnejšími zadnými satelitmi a lepšie dotiahnutými detailami.

Genius SW-HF5.1 6000 je reproduktorový set, ktorý kvalitou zvuku a vlastnosťami dokonale zapadne do predstáv a požiadaviek bežného používateľa, ktorý má dostatok priestoru pre umiestnenie a ukrytie kabeláže. Za atraktívnu cenu ponúkaj mohutný a dynamický zvuk, ktorému síce chýba brilantnosť ostrých výšok, to sa však dá oželieť a ucho si časom zvykne. Tí, čo hľadajú moderné technológie a o čosi ostrejší a brilantnejší zvuk, pôjdu skôr do značky Logitech, či ešte vyššie.