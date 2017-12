MotorStorm: Pacific Rift - rýchla jazda plná adrenalínu

Prvá vlna hier pre Playstation 3 sa niesla v tradičnom duchu. Projektov bolo málo, kvalitu zastieralo mnohokrát nadšenie, ktoré však fanúšikom nevadí. Najúspešnejšou hrou pre konzolu od Sony sa tak stali akčne ladené preteky MotorStorm.

22. okt 2008 o 12:16 Ján Kordoš

Keby sme sa na Pacific Rift pozreli len z rýchlika, od predchodcu by ho líšili maximálne tak nové trate a vozidlá. Hrateľnosť zostala rovnaká, len vás láka svojimi vnadami (a to skutočne po grafickej stránke nesmierne prepracovanými) na dlhú cestu po zabudnutom ostrove, kde znovu stoja na štarte odlišné kubatúry a jediné, po čom prahnú, je víťazstvo. Nečakajte žiadny príbeh, nebojujete o česť, nejdete pomstiť otca, nechcete získať tajnú lásku. Ide len o rýchlosť a preteky. Hlavná ponuka singleplayeru nazvaná The Festival hovorí za všetko. Nájdete tu rôzne druhy pretekov (klasická jazda na niekoľko kôl, posledný vypadáva, prejazd cez bránky obmedzený časom) rozdelené v štyroch veľkých zónach: earth, air, fire a water, pričom každá z nich obsahuje štvoricu tratí, ktoré sa navyše jazdia nielen za rôznych denných a poveternostných podmienok (a ten rozdiel je vidieť), ale sa v rôznych prípadoch tieto trate aj menia, pretože ide vlastne o veľké časti ostrovu s rôzne vyznačenou momentálnou trasou preteku.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Rôznorodosť je zaručená už samotným rozdelením medzi zóny, pričom prechodom z púšte sa nám dostalo omnoho viac zelene. Čo nás teda čaká? Tropické pralesy, zabahnené cesty, rozvaliny chrámu, zaostalé dediny pozbíjané z hrdzavých plechov, opustená továreň, pretek na kraji útesu, popri sopke, pri vodopádoch, vysoko v horách, kde vám pod kolesom odlietavajú kúsky skál: je tu toho rozhodne mnoho a mnoho, pričom sa budete tešiť na každú trať, pretože každá z nich má svoje neopakovateľné čaro. Samozrejme, jednoznačne vsádzajú na ohúrenie, ale nevadí to.

Jednak to funguje a jednak ide o trate vetvené, čiže obsahujú viacero cestičiek, ktorými sa dopracujete do cieľu; najlepšie v prvej trojici a najsamnajlepšie samozrejme na pozícii prvej, ktorá je bodovaná maximálnym počtom bodov. Tu môžete ísť vľavo, čo je síce skratka, ale cestička je užšia, náročnejšia na zvládnutie a pokým sa tadiaľ rozhodnete vybrať nemotorným kamiónom, nerobíte najlepšie, pretože kmeň nad cestou nezastaví len motorky, menšie ATV-čka alebo buginy. Iné cesty sú kľukatejšie, iné priamjšie, menej náročnejšie, ale dlhšie, takže treba si nájsť tu svoju, prispôsobiť tomu svoju jazdu a snažiť sa využiť schopnosti auta i tie svoje, aby ste dopadli čo najlepšie.

Ako z textu vyplýva, nekrúžite po klasických okruhoch, ale jazdíte vo voľnej prírode. V pohybe síce nemáte absolútnu voľnosť a stromy valcovať nemôžete, to nedokáže žiadne vozidlo, no slobodu máte i tak pomerne vysokú. Ak sa však na štarte postaví 16 jazdcov, je aj rozsiahla pláž príliš úzka pre všetkých z nich. Pestrosť vo výbere vozidiel je ohromujúca. Okrem festivalového šialenstva, v ktorom si postupne odomykáte ako nové trate, vozidlá, tak aj samotných šoférov, máte vo väčšine prípadov na výber z niekoľkých tried, voľnú ruku vám však nikdy nedajú. K dispozícii sú motorky, spomínané buginy, ATV-čka, rely vozidlá (pokojne by sme ich mohli pomenovať aj osobné vozidlá, pretože medzi nájdete napríklad aj typicky americké káry), džípy, väčšie automobily typu hammer alebo dodávka, kamióny a na záver si zgustnete aj na monster truckoch.

Z každého druhu máte hneď niekoľko typov vozidiel a vôbec vás nebude trápiť, že sa na kapote žiadnemu z nich neleskne skutočný znak. Postupne rozširujúca sa garáž sa začína napĺňať rozličnými kúskami a vy sa z vašej utešenej zbierky nesmierne tešíte. Vráťme sa však k voľbe vozidla na danú trať. Ono to nie je len, tak že táto motorka sa mi páči, tak ňou popri tých veľkých ozrutách proste prefrčím. Je síce pravdou, že každý dopravný prostriedok (no dobre, pri monster truckoch sa o tom dá pochybovať a bežne na ulici ho nestretneme... a ak náhodou, potom je už skutočne zle) má odlišné vlastnosti, ale musíte dbať aj na to, akú trať máte pred sebou a či by vám radšej nepomohla viac ovládateľnejšia bugina. Vlastnosti strojov sú rozdelené medzi tradičný balíček: rýchlosť, akcelerácia, ovládateľnosť, výdrž, priľnavosť k terénu. Rozdiely medzi triedami pocítite okamžite.

Ale to sú všetko len také reči okolo. Okamžite vás chytí rýchlosť – ohromí vás grafické spracovanie. Tento mix dokáže vyčariť nesmiernu porciu zábavy, ktorá sa len ťažko popisuje. Funguje to ale perfektne. Nikto na vás nekladie dôraz na to, aby ste trať prešli bez jedinej chybičky – vo vyšších úrovniach ich počet bude samozrejme musieť byť eliminovaný na minimum – ono to vlastne ani nejde, pretože ste takmer neustále v kontakte s protivníkmi, ktorí jazdia neskutočne bláznivo. A robia chyby, sú agresívni, takže vás pokojne vytlačia z trate do priepasti, pokým majú väčšie vozidlo. Adrenalín bude z vás sršať od úvodného štartu príchode do cieľa. Na každom kroku vás čaká prekážka, ktorá vás môže stáť tvrdo vybojované miesto a vy to všetko veľmi dobre viete.

Trate sú krátke, takže sa postupne naučíte odhaľovať ich zákutia, no nemyslite si, že keď viete, že tam na konci lesa je skratka, ktorou rýchlo prefrčíte po aktivovaní nitra, že to nevedia aj ostatní jazdci a nevyužijú to. Pacific Rift je rovnako ako pôvodný MotorStorm poriadne rýchla jazda s neustálym kontaktom s protivníkmi. Pevnú zem pod sebou neucítite vždy, to by nemalo ten správny spád – doslova. Členitý ostrov sa priam hodí na to, aby ste skákali z veľkých okrajov skalnatých masívov do dolín – cez vodopády, nad priepasťami, nad lávovým poľom, ponad točiacu sa trať, pretože ostatní sa vybrali inou trasou. Hlavne však budete vždy cítiť rýchlosť, vietor vo vlasoch. Teda pokým si nevyberiete jedno z masívnejších vozidiel, v tom prípade to bude síce o nemotornosti, ale ovládaný kamión na vás pôsobí ako ako ozrute, s ktorou si po zablatenej trati si razíte cestu vpred, nech je pred vami čokoľvek.

Grafické spracovanie bolo omieľané takmer všade – a je úžasné. Mali sme k dispozícii síce len novinársku review verziu, ktorá bude do definitívneho vydania ešte upravená, ale i tak to vyzerá skvostne. Posúdiť to môžete z obrázkov roztrúsených okolo, ktoré pochádzajú priamo z tejto verzie - a nepozeráte tak na fifintené oficiálne screenshoty. Každý záber síce vidíte zastavený a pohľad je nasmerovaný inak, než je tomu tak pri hre samotnej, ale nič to nemení na tom, že ide o scénu zmrazenú, ktorá sa spustení vyzerá rovnako, len je to celé v pohybe a dostane vás to o to viac. Prostredie ako také je úžasné, k tomu netreba bližší komentár. Vozidlám pri kontakte odpadávajú plechy, pri definitívne nepojazdnom kope šrotu sa kamera prepne do externého pohľadu a v spomalenom zábere sníma postupnú deformáciu karosérie. Okolie trate malo byť nesmierne interaktívne. To je splnené asi z polovice. Na trati totiž často nájdete prekážky: či už spomínaný kmeň alebo iné zábrany, ktoré zas masívny truck prerazí, no pre buginu ide o konečnú. Chcelo by to však možno čosi viac, pretože tieto umelé objekty sú rozhádzané po trati príliš viditeľne a s prirodzenosťou prostredia to mnoho spoločné nemá. Iné prekážky sú zas nezničiteľné, hoci by podľa zdravého rozumu mali povoliť.

Napriek menším chybičkám sa na to pozerá veľmi dobre a dianie na obrazovke si budete užívať. Čo je však výborné, framerate zbytočne neklesá a stále si drží svoju zbesilú rýchlosť, takže je ponúkaná porcia nielen lahodná pre dušu, ale poteší i oko. Zvuková stránka sa nevymyká tradičnému nadpriemeru. Všetky stroje hučia, niektorí, benevolentnejší jazdci, dokonca aj zatrúbia a škrípania plechov či nárazov si užijete taktiež dostatok. Ambientné ozvučenie pozadia sa príliš o slovo nehlási, aj tak budete príliš zabratí do vlastnej jazdy, aby ste si užívali zurčiaci potôčik povedľa alebo plápolajúci ohník (dobre, ohnisko, riadne šľahajúce plamene) pod vami. Hudba je zložená z niekoľkých desiatok skladieb, ktoré do vás pumpujú adrenalín viac než dobre. Soundtrack je skvelý, obsahuje ako rockové skladby, tak klasickú elektroniku, dokonca až techno, ale každá skladbička sa k rýchlej jazde neskutočne hodí - taký remix Nirvany pôsobí napríklad ako nakopnutie do... ale napokon to znie skvele. Nie, toto si v aute radšej nepúšťajte, pretože to priam láka poriadne zašliapnuť plyn až na podlahu. V hre je to niečo neoceniteľné a schválne sme do pozadia utlmili zvukové efekty a vytiahli hlasitosť hudby, aby nás to proste hnalo vpred.

O MotorStorm: Pacific Rift by sa dali skutočne písať ódy, konkrétne zážitky, keď sme v poslednej zákrute nárazom odsunuli kolegu z prvej priečky o jednu smerom nadol a do cieľa doslova doleteli. O akrobatických skokoch (pokojne vám nájazd na plošinu nemusí vyjsť a potom robíte vo vzduchu kotrmelce, no ak dopadnete na všetky štyri, ide sa ďalej). O pokorení časov samotných vývojárov na jednotlivých tratiach – áno, je tu aj time trial, pričom to k trénovaniu priam láka, pretože ku každej trati máte najlepší čas vývojára s daným druhom vozidla. A to, že budete lepší ako nejakí trápni programátori, na to vezmite jed. To všetko je skutočne krásne, nádherné, ale ten správny efekt to má v momente, kedy to vidíte na vlastné oči a najlepšie, ak si to aj skúsite.

Keďže hra ešte vonku nie je, k testovaniu multiplayeru sa pristupovať zodpovedne nedalo, no pri skúsenostiach s minulým dielom netreba hádzať flintu do žita – znovu to bude riadna pecka, pri ktorej uvidíte skutočných majstrov v akcii a môžete trénovať. Skutoční jazdci totiž niekedy pôsobia strojovo – je to len niekedy, ale proti kamarátovi, ktorého vytlačíte z trate, je to iný zážitok, ako keď túto skopičiny spravíte jednému z kremíkových jazdcov. Pokým však nechcete pretekať online, môžete skúsiť predelenú obrazovku v splitscreene, ktorá sa môže rozdeliť až na štyri časti. Síce je to trochu prťavé, ale na väčšej obrazovke je to proste mäso. Baviť sa budete, budete pohľad upierať na obrazovku, pohybom tela vyberať zákruty, len si nezahryznite do jazyka, dosť to bolí.

Kde je potom tá chyba a v hodnotení nie je sakra vysoká známka, ktorá by všetkým vyrazila zuby, u starších protézy? Ono je to pokračovanie, čiže sa oproti predchodcovi toho okrem prostredia a vozidiel veľa nezmenilo. Ale keďže hrateľnosť fungovala vtedy, funguje aj teraz, nebudeme na to nadávať, len upozorníme. Taktiež je to jazda čisto akčná, prvky simulátoru sú tu zastúpené minimálne. Zákruty však šmykom nevyberiete, keď už nebrzdíte, aspoň používajte nitro, ktoré je na vyberanie zákrut často najúčinnejšie. Horšie však je, že taký akčný pretek vás ohúri, vydržíte pri obrazovke hodinku, dve, tri a potom si uvedomíte, že je to stále o tom istom. Iba o jazdení a hoci so zážitkami, hru proste vypnete.

A na druhý deň sa prichytíte pri tom, že chcete vyhrať niekoľko závodov, odomknúť si nové – ale zas len na hodinku, dve, následne sa pristihnete pri myšlienke, že zase len akrádovo lietate a pretekáte a už to tu bolo minule. Baví vás to, na dnes však už stačilo. Takto budete postupovať ďalej. Nie, že by hre chýbal wow efekt, ktorý by vás neohúril. Toho sa vôbec nebojte, len máte od začiatku na podnose všetko. Úplne všetko a je o to náročnejšie udržať hráča pred obrazovkou na dlhšiu dobu. Bude to však skutočne niekomu vadiť? Nie, MotorStorm: Pacific Rift sú preteky, ktoré by vám uniknúť nemali. Ponúkajú dlhodobú zábavu, hoci si ju budete dávkovať v kratších intervaloch. A žiaľ, už sme ich tu neraz videli, len tie farbičky sú iné.