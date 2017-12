Noviny viac zaujíma návšteva kráľovnej v Google ako v SR

Väčšina veľkých britských denníkov neinformuje o príchode kráľovnej Alžbety II. a jej manžela princa Filipa na Slovensko. Dvojica k nám na dvojdňovú návštevu pricestuje už vo štvrtok.

22. okt 2008 o 17:50 (sita)

Denník the Sun, ktorý sa na svojej internetovej stránke v sekcii Royals venuje členom britskej kráľovskej rodiny, ani denníky Daily Mirror, Daily Mail, The Times, či The Guardian nepriniesli nijaké správy.

Denníky sa naposledy vo väčšej miere venovali minulotýždňovému pobytu kráľovnej v britskom sídle spoločnosti Google v Londýne. Počas prehliadky, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 16. októbra, Alžbeta II. napríklad po prvý raz nahrala na internet video prostredníctvom stránky YouTube.

Na jej počesť navrhol Google taktiež novú verziu loga na svojej domovskej stránke, ktoré zobrazuje namiesto druhého písmena G hlavu kráľovnej a nad písmenom E kráľovskú korunu. Výnimkou je denník The Daily Telegraph, ktorý viackrát informoval o príchode kráľovskej dvojice na Slovensko i do Slovinska a o ich programe v oboch krajinách.

Do Slovinska priletela Alžbeta II. s princom Filipom dnes poobede. Návšteva krajiny, počas ktorej si pár prezrie napríklad žrebčinec známych lipicanskych koní, má byť uznaním hladkého prechodu Slovinska z bývalej Juhoslávie do Európskej únie a rýchleho posunu od komunizmu k demokracii.

Vo štvrtok pricestuje britská panovníčka na pozvanie prezidenta Ivana Gašparoviča i na Slovensko. Bude to prvá návšteva vládnuceho britského monarchu u nás. Podľa britského veľvyslanca na Slovensku Michaela Robertsa je návšteva kráľovského páru potvrdením partnerstva medzi Veľkou Britániou a Slovenskom.

Pár sa zoznámi nielen s tým, čo oba krajiny spája, ale aj s našou históriou, najmä po druhej svetovej vojne, zvykmi a stretne sa aj s bežnými obyvateľmi. V rámci programu počas prvého dňa návštevy v Bratislave navštívi kráľovský pár aj hrad Devín. V piatok si prezrie Vysoké Tatry, kde sa v sprievode prezidentského páru prejdú po Starom Smokovci a vyvezú sa na Hrebienok.