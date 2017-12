Telekomunikačný úrad sa odvolal proti pozastaveniu tendra na digitalizáciu

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR doručil dnes Okresnému súdu Bratislava I (OS BA I) svoje odvolanie voči uzneseniu o predbežnom opatrení, ktorým OS BA I uložil TÚ SR zdržať sa všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním na prevádzkovateľa digitálneho tere

21. okt 2008 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. striálneho televízneho vysielania. Pre TASR to dnes uviedol hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Predbežným opatrením reagoval OS BA I na podanie firmy Telecom Corp., ktorá považovala podmienky tendra za diskriminačné. Konateľ firmy Telecom Corp. Pavol Lulajka pre TASR vysvetlil, že dôvodom podania na súd bola najmä podmienka tendra, že uchádzač musí mať skúsenosti s prevádzkovaním elektronickej siete.

Voči rozhodnutiu OS BA I o predbežnom opatrení sa dnes TÚ SR odvolal. "Namieta vecnú nepríslušnosť súdu, nezákonnosť vydania predbežného opatrenia, to, že navrhovateľ nie je účastníkom výberového konania, spĺňa podmienku, ktorú napáda, ako aj ďalšie pochybenia súdu," uviedol Vavro. Dodal, že príslušný súd má podľa zákona 30 dní na to, aby rozhodol o odvolaní. "TÚ SR sa ďalej obráti s podnetom na ministra spravodlivosti, aby podal návrh na disciplinárne konanie voči sudkyni okresného súdu a zvažuje možnosť podania trestného oznámenia vo veci možného zneužitia právomoci verejného činiteľa," reaguje hovorca na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení.

"Úrad bude veľmi pozorne sledovať, či príslušný súd rozhodne v zákonom stanovenom termíne," povedal Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. "Uznesenie súdu by podľa názoru úradu malo byť bezodkladne zrušené," doplnil. Dodal, že na zdržiavanie alebo zrušenie výberového konania v tejto chvíli neexistuje žiaden zákonný dôvod.

Podľa podmienok aktuálne pozastaveného výberového konania je potrebné doručiť TÚ SR ponuky najneskôr do 20. novembra 2008 do 13.30 h. Podľa hovorcu TÚ SR Romana Vavra termín platí pre záujemcov aj vtedy, pokiaľ by nebolo zrušené predbežné opatrenie Okresného súdu BA I.

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny sa obáva, že súdne konania, ktoré budú nasledovať po odvolaní TÚ SR, môžu byť časovo náročnejšie, ako vypísanie nového tendra. Vážny nechce zasahovať do právnych aspektov, ktoré podľa neho bude riešiť nezávislý TÚ SR, osobne však "vidí priestor pre úpravu niektorých kritérií" tendra, konkrétne napríklad podmienky skúseností s digitálnym vysielaním.

Digitálne vysielanie (DVB-T) má najneskôr v roku 2012 úplne nahradiť doterajšie analógové televízne vysielanie. Vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií. Tak TÚ SR, ako aj minister Vážny však majú obavy, aby aktuálne súdne konanie neohrozilo reálnosť plánovaného termínu prechodu na digitálne vysielanie.