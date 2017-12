Vznikajú virtuálne cintoríny

Niektoré obce zriaďujú virtuálny cintorín. Možno na ňom nájsť údaje o pochovaných, fotku hrobu a ďalšie údaje o cintoríne.

22. okt 2008 o 0:00 Miroslava Dírerová

MARTIN. Hrob svojho príbuzného už môžete nájsť aj na internete. Niektoré turčianske dediny už na webe uvádzajú kompletný zoznam pochovaných.

Na internete sa však môžu objaviť len tie údaje, ktoré už boli zverejnené, mestá hľadajú možnosť ako virtuálny cintorín zriadiť bez toho, aby porušili zákon o ochrane osobných údajov.

Na stránke, ktorá mapuje Žilinský kraj, majú virtuálny cintorín Abramová, Belá, Kláštor pod Znievom, Krpeľany, Lipovec, Slovany, Sučany, Vrícko a Vrútky. Okrem mena stránka uvádza dátumy narodenia a úmrtia zosnulého, a fotografiu hrobu s jeho vyznačením na mape cintorína. Z ďalších údajov sa dá napríklad dozvedieť počet voľných miest na cintoríne.

Starostovia: Reakcie sú kladné

„Podľa zákona musíme viesť zoznam zosnulých a mať cintorínsky poriadok. Takto ho máme na internete verejne dostupný a myslím, že poslúži všetkým, ktorí naň majú prístup. Virtuálny cintorín vnímam ako krok vpred,“ povedal starosta Abramovej Milan Černák. Sučiansky starosta Jozef Petráš už zaregistroval aj pozitívne reakcie. „Stránku sme zriaďovali aj kvôli Sučancom, ktorí žijú v zahraničí alebo na Slovensku mimo Sučian. Funguje iba rok, ale už ju stihli navštíviť rodáci v Bratislave, zavolali mi a poďakovali,“ potešil sa starosta. Nedávno sa mu ozvala aj istá rodina z New Yorku, ktorá hľadala príbuzných na židovskom cintoríne. „Žiaľ, tento cintorín zatiaľ nemáme spracovaný, ale chceme to so židovskou komunitou riešiť,“ dodal.

Virtuálny cintorín plánujú zriadiť aj ostatné obce. Vo Valčanoch na zaradení 1200 hrobových miest do www siete pracujú. „Dostali sme dve ponuky, jedna z nich sa nám pozdáva, musia to však odhlasovať poslanci,“ povedal starosta Štefan Paľo.

Martin: nemáme databázu

Mesto Martin sa zatiaľ na podobný krok neodhodlalo. Hovorca mesta Martin Jozef Petráš informoval, že o tomto kroku radnica uvažovala, ale narazila na zákon o ochrane osobných údajov. Podľa úradu pre ochranu osobných údajov môže prevádzkovateľ virtuálneho cintorína zverejniť len už zverejnené údaje. Ak na hrobe nie je celý dátum, nesmie byť ani na webe.

Mesto Martin chce mať na takejto stránke kompletné údaje, tie však môže čerpať jedine z matriky. Na tú sa však vzťahuje osobitý zákon, ktorý to nepovoľuje.

„V súčasnosti nedisponujeme databázou, ktorou by sme spomínaný zákon neporušili. Ale mapovanie cintorínov a zbieranie údajov aj naďalej pokračuje a o zriadení virtuálneho cintorína uvažujeme,“ povedal Petráš.

Kvet na hrob na diaľku

Niektoré osobnosti z Národného cintorína v Martine či iných svojich príbuzných z rôznych dedín možno nájsť na webovej stránke, ktorú spracoval Košičan Pavol Knurovský. Na celoslovenskom cintoríne sa objavujú mená známych osobností a tých, ktorých tu zaregistrovali ich príbuzní či prevádzkovateľ. Na ich hrobe možno z ktoréhokoľvek kúta sveta zapáliť virtuálnu sviečku či položiť kyticu.