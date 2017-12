Hra: Ďalší futbalový ošiaľ

Príjemné futbalové prekvapenie FIFA 09 sa ešte ani nestihlo veľmi ohriať na našich monitoroch, a už je tu tvrdá odpoveď konkurencie. Očakávaný Pro Evolution Soccer 2009 stavia na trocha iné karty, ale najmä „pravoverným“ fanúšikom futbalu môže ponúknuť eš

22. okt 2008 o 0:02 Michal Gardian

te niečo navyše.

Tradičnou Achillovou pätou je malý počet licencií na skutočné ligy a súťaže. Nie že by sa na to nedal nájsť liek na internete, ale menej trpezlivých to odradí. Malou, ale vítanou zmenou je licencia aspoň na Ligu majstrov - zápasy v nej sú skutočnou lahôdkou.

Sila Pro Evolution Soccer sa vždy skrývala v naozajstnej futbalovosti. To, čo sledujete na svojich monitoroch, je uveriteľné. Kapitolou samou osebe je umelá inteligencia hráčov. Dokážu sa naozaj správne pohybovať a je radosť s nimi spolupracovať. To oceníte najmä v móde „Become A Legend“, kde sa zhostíte kontroly iba jedného hráča a z provinčného talentu sa prepracúvate tvrdým tréningom až na výslnie klubového či medzinárodného futbalu.

Grafika zažila prezlečenie do moderného „next-gen“ kabáta už minulý rok. Teraz sledujeme len kozmetické vylepšenia a bohatšiu ponuku animácií. To ale stačí na konštatovanie, že sa je na čo pozerať. Rovnako zvuky prešli len drobnejšími zlepšeniami s výnimkou burácania tribún. Na nich si dali autori extra záležať a chorály publika nie sú len extrémne atmosférické, ale aj správne autentické podľa mužstiev prítomných na trávniku. Kombináciou skvelého audia a videa vznikajú na monitore situácie takmer ako vystrihnuté z priamych futbalových prenosov.

Niekoľko bodov musíme Pro Evolution Soccer 2009 strhnúť za príliš malý posun vpred oproti minulému ročníku. Tiež za stále chýbajúce licencie a konzolovitejší pocit z ovládania menu aj samotného zápasu. Pre plnokrvných futbalistov je však stále troška lepšou voľbou ako tiež vydarená FIFA 09.

www.konami-europe.com

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 3 GHz, 1 GB RAM, 256 MB grafická karta

