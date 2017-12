Stĺpček Miloša Čermáka: Taľafatky

Je lepšie mať mobil v pive alebo pivo v mobile? Oboje som vyskúšal a môžem odporučiť skôr to druhé. V pive sa jeden z mojich telefónov ocitol asi pred piatimi rokmi.

22. okt 2008 o 0:03 Miloš Čermák

Bolo to v reštaurácii nižšej cenovej skupiny, kde mi ho hodil do pohára jeden z podgurážených spolustolovníkov.

Myslím si, že to urobil na protest proti pretechnizovanému svetu, ale naisto to neviem. Zakrátko padol pod stôl a zaspal. Vybral som telefón z piva a osušil ho. Napočudovanie fungoval ešte pol roka. Potom definitívne skonal, pravdepodobne na cirhózu plošných spojov.

Spomenul som si na to, keď som si nedávno kúpil do iPhonu totálne očarujúcu aplikáciu. Keď ju spustíte, displej telefónu sa zdanlivo zaplní pivom! A keď potom horný okraj telefónu priložíte k perám a zač­nete ho nakláňať, pôsobí to, ako keby ste pivo skutočne pili. Je to presne ten kúsok softvéru, ktorému sa hovorí killer application.

Keď sa niekto zaujíma o iPhone, je to prvá vec, ktorú mu ukážem. Virtuálne pivo do telefónu je dostupné v dvoch verziách. V jednej ako bezplatná aplikácia, ktorá propaguje pivo istej značky. A v druhom prípade ako bežná komerčná aplikácia.

Medzi výrobcami sa teraz rozhorel spor, kto od koho nápad okopíroval. Výrobca platenej verzie súdne žiada kompenzáciu 12,5 milióna dolárov. Konkurenčnú bezplatnú aplikáciu si od júla do septembra stiahlo šesť miliónov ľudí. Spor už začal a ťažko povedať, ako dopadne.

Ale tie miliónové čísla sa mi zdajú úžasné. Dokazujú, že najlepší biznis je s taľafatkami. Prečo sú všetky moje nápady také čertovsky seriózne?