India vypustí na Mesiac svoju prvú prieskumnú raketu

21. okt 2008 o 12:28 TASR

NAÍ DILLÍ. India vyšle v stredu tesne po polnoci svoju prvú prieskumnú misiu na Mesiac, keď do vesmíru vypustí bezpilotnú raketu Čandraján-1.

Ázijská krajina sa tak zaradí k rivalom Číne a Japonsku a stane sa treťou krajinou kontinentu, ktorá bude vykonávať vesmírnu misiu na Mesiaci.

Raketu Čandraján-1, ktorá má vzletovú hmotnosť 1,3 tony, vypustia z vesmírneho centra v južnej Indii a po 16-hodinovom lete začne obiehať okolo Mesiaca. Projekt stál 79 miliónov dolárov (vyše 1,8 miliardy Sk), čo je len zlomok ceny, ktorú zaplatilo Japonsko za vývoj svojej rakety Kajuga. Tá vyštartovala na Mesiac v septembri 2007 a stála 480 miliónov dolárov (približne 11 miliárd Sk).

Cieľom indickej misie je vytvorenie trojrozmerného atlasu Mesiaca a zmapovanie chemického a nerastného zloženia jeho povrchu. V tejto súvislosti je podľa nich zásadné hľadanie vzácneho izotopu hélia - tzv. Hélium 3. Prvok je na Zemi veľmi vzácny a vyhľadávaný pre využitie v jadrovom priemysle, pretože predstavuje možný cenný zdroj energie pre budúcnosť.

Na misii Čandraján-1 štyri roky pracovalo približne 1000 vedcov.

Ako vedci uviedli, ich cieľom nie je len otázka národnej hrdosti, ale misia predstavuje drahocennú vedeckú skúsenosť.

"Ideme na Mesiac po prvý raz. Čína tam už je, ale dnes sa ich snažíme dobehnúť, zachytiť ten náskok," povedal šéf Indickej organizácie pre výskum vesmír (ISRO) Baskar Narajan pre agentúru Reuters.

India plánuje vyslať svojho kozmonauta do vesmíru do roku 2014 a misiu na Mesiac s posádkou do roku 2020.

Počiatky indického vesmírneho programu siahajú do roku 1963, keď krajina začala s vývojom satelitov. V súčasnosti je na obežnej dráhe Zeme 16 indických satelitov, ktoré slúžia pre telekomunikácie, televízne vysielanie, predpoveď počasia a zdravotníctvo.