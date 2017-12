Herné konzoly spôsobujú zvieratám zranenia

20. okt 2008 o 20:06 Ján Kordoš

Výsledky sú nepríjemné. Až desať percent zvierat bolo vypísaných na PN-ku po kontakte s konzolou Nintendo Wii. Playstation 3 spôsobila 8.3 percent zvieracích zranení. Handheld Nintendo DS má na svedomí 5.8% všetkých zranení. Je to smutné. Je to do neba volajúce. To, že konzoly útočia rafinovanými spôsobmi (naschvál zamotávajú rozkošné zvieratká do káblov, skladajú sa z malých súčiastok, ktoré môžu rozkošné zvieratká spapať...), treba jednoznačne odsúdiť.

Ja osobne však nechápem, čo za prasa sa mi to rozvaľuje v klietke (a čo za mekoty to majú v UK), keď po poslednom incidente (kábel od klávesnice bol neskutočne lákavý a nedeľa je ideálny deň na zákerné šibalstvo) rozmaznávaný zajac stále neutrpel vážne zranenia, no požral toho už pomerne dosť.

