Microsoft si nechal patentovať real-time audio systém cenzúrovania

20. okt 2008 o 19:13 Ján Kordoš

Iste, je pravdou, že niektorí jedinci (často dokazujúci svoju (ne)plnoletosť frekvenciou vulgárnych výrazov v jednej vete) by svojim slovníkom lingvistickú súťaž nevyhrali a bzčiak by sme v tom prípade privítali. Avšak pri pohľade na rapujúcu mládež sa ťažko ubrániť dojmu, že keby niečo také vytvorili aj pre slovenských raperov, mohli by sme počúvať maximálne tak pípanie z Didaktiku. Hudobne by to však horšie určite nebolo.

Microsoft chce týmto systémom chrániť ohrozené deti pred nevhodnými výrazmi, možno by však bolo vhodnejšie investovať do výchovy mladých ľudí. A všetci predsa vieme, čo bolo povedané Bohušovi: Bohumile, Bohumile, píííííp se neříká!

Zdroj: Kotaku, Nova