Neoficiálne: pracuje sa na remake-u kultového Syndicate

20. okt 2008 o 18:39 Ján Kordoš

Je to už pekných pár týždňov, čo sme si mohli na pípajúcich PC-čkách (kto mal zvukovú kartu, trhal partu) užívať vražedné orgie. Pod palec sme dostali štyroch upravených vojakov, s ktorými sme kosili všetko a všetkých. V roku 1996 sme si zas užívali pokračovanie Syndicate Wars a niekedy v budúcnosti sa na nás bude škeriť remake prvého dielu. Všetko však neoficiálne, z utajeného zdroja, navyše v Starbreeze túto informáciu nikto nepotvrdil. Nechceme hneď zmýšľať ako najväčší pesimisti, no v tomto prípade by sme oživenie klasiky radšej nechali na pokoji.

Zdroj: Joystiq, CVG