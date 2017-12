LittleBigPlanet - malá planéta plná veľkej zábavy

20. okt 2008 o 17:44 Ján Kordoš

LittleBigPlanet si budete na začiatku predstavovať ako plošinovku – zabudnite však na 3D pokusy o vytvorenie dokonalého prostredia s infantilnými farbičkami, ktoré sa v drvivej väčšine nepodarili a všetci sme svorne dávili pri sledovaní nepoužiteľnej kamery. Na LittleBigPlanet je zaujímavé to, že hádže za hlavu všetky tie nádherné veci, perfektne vynímajúce sa v tlačových správach a postaví vás pred vec, ktorá vás proste baviť bude. Nech to znie akokoľvek detinsky, ako plošinovka je LittleBigPlanet dospelo roztomilá. Nebude tu zachraňovať svet pred zlým kráľom, ktorí znásilňuje mladých jelenčekov. A vlastne príbeh je zbytočný. Na začiatku si vytvoríte svoju postavičku, tzv. Sackboya. Keďže sa všetko nesie v uvoľnenom duchu, vaše virtuálne ego pripomína handrového panáčika alebo ak chcete bábku. Infantilné? Možno. Vynikajúce? Určite!



Ono totiž svojho caparta môžete upravovať. V singleplayer kampani, ktorú si pre vás prichystali tvorcovia z Media Molecule, postupne zbierate nové objekty, medzi ktoré patria aj nové oči, fúzy, klobúky, zajačie hlavy, šaty – a proste všetko možné blbinky, ktorými môžete svoju „maňušku“ vyzdobiť. Tento simsoidný aspekt vôbec neberte ako obliekanie bábik, prípadne nutné zlo. Pri výbere vlastného kostýmu sa totiž budete baviť. Vy sa ním totiž prezentujete na verejnosti.

Do ktorejkoľvek úrovni sa jednoduchým spôsobom môže pripojiť ďalší hráč a pred jednu konzolu môže okupovať hneď štvorica zábavychtivých pohľadov. Stačí aktivovať ovládač a už sa po úrovni pohybuje viac postavičiek. Samotné levely máme rozdelené do akýchsi minikampaní, ktoré sú roztrúsené po (handrovej) Zemi. Navštívte teda známe lokality (budeme tu mať lesík, budeme tu mať džungľu - a takto môžeme pokračovať), avšak celý dizajn prostredia je „tak trochu“ iný. Všetci sa snažia buď o realistické stvárnenie, prípadne umelo pokrivenú architektúru signalizujúcu, že toto je to správne uletené a pokým si vy nemyslíte presne to isté, nie ste dostatočne cool a in. Tu je tomu inak. Všetko v LittleBigPlanet je poskladané z rôznych materiálov, nápadne pripomínajúce bábkové divadlo. Kulisy sú však obrovské a nesmierne pestré. Stačí sa pozrieť na obrázky a sami uvidíte, že to vôbec nevyzerá amatérsky. Ide o jednoduchú, avšak účelnú grafiku.

Objektov, ktorými vás hra doslova zasype, však nie sú len tak statické kúsky vytvorené v editore pre vývojárov. LittleBigPlanet je totiž editorom samým o sebe. Isteže, v kampani sa budete snažiť hlavne dostať z miesta A na miesto B, pričom budete nútení nielen preskákať to, ale prísť na to, ako sa na inkriminované miesto dostať. Sackboy má okrem skákania aj možnosť zachytávania sa na objektov. Hráte viacerí a preskakujete cez priepasť? Neskúsení možno skok nezvládnu, ale môžu sa zachytiť za nohu lepšieho hráča! Alebo jeden roztlačí gigantický (na pomery postavičiek) skateboard, pomocou ktorého chce ostatným uniknúť (napríklad v rámci nejakého preteku), no tí sa môžu zachytiť za jeho koniec a vejú za šialene rýchlym „dopravným prostriedkom“ ako... ako bábky, ktoré ovládate vy. Dojem skutočného ovládnutia interaktívneho sveta je totiž založený na tom, že všetky tie kulisy sú tu preto, aby ste nimi manipulovali, bavili sa a skúšali.

Tradične tu síce máme striktne navrhnuté úrovne, ale to je len špička ľadovca, ktorá vám vydrží zopár hodín. Potom prídete na to, že gro hry tkvie práve v multifunkčnosti celého projektu a možnosti vytvárania vlastných svetov. Nielenže môžete s priateľmi hrať spolu (a zároveň proti sebe, pretože na konci každého levelu je odmenení ten najlepší), vy sa môžete pokúsiť pobaviť priateľov, ktorí navštívia váš svet. Vašu MalúVeľkúPlanétu. Váš raj, vaše peklo, vašu fantáziu. A vytvoriť môžete čokoľvek, pričom nikde nie je striktne napísané, že všetci musia u vás robiť presne to, čo v klasickej kampani.

Výborným príkladom je prezentácia Sony na hernej výstave, ktorá by bola tradične „zaujímavá“, keby sa manažéri (alebo skôr manažéri manažérov z oddelenia na oživenie nudných prezentácií) nerozhodli predstaviť svet nudných čísel práve v LittleBigPlanet. Pán v saku ovláda svoju postavičku vo virtuálnom svete grafov, kde postupom „v úrovni“ ukazuje ako je na tom Sony vynikajúco. K pôsobivému efektu výrazne pomáha aj animácia nálad. Sackboy sa môže prejaviť ako nahnevaný, šťastný, zlomyseľný a smutný. Všetko je pritom spracované primitívne a prejavovať sa môžete hocikedy. Napríklad spravíte kamarátovi zle a stlačením jedného tlačidla mu vyplazíte jazyk – všetko úplne hravo a podobne tu funguje všetko. Pri skákaní cez švihadlo (jedna z minihier) sa môžete tváriť šťastne, pričom spomínaný výraz by sa dal popísať ako pes po výdatnom obede: úsmev chlpáča je skvostne okopírovaný vyplazeným jazykom a slastným pohľadom.

Ako popísaná vlastnosť hry to možno takto na obrazovke nevyzerá lákavo, v praxi to však funguje na výbornú. Komunitná stránka hry je totiž zameraná na sociálne prejavovanie sa, pretože nehráte len nejakú úroveň, ale sa proste chcete pri nej vyblázniť a dávate to najavo práve cez svoju virtuálnu bábku. Navyše môžete okrem pohybu samotného ovládať každú ruku zvlášť. A napríklad tancovať. A spoločne skúšať rôzne kreácie, robiť len tak hlúposti alebo tvoriť.

Tvorenie vlastných svetov je totiž zrejme najväčším lákadlom, ktoré treba na LittleBigPlanet oceniť. Keď vystrčíte hlavu z otrepaného sveta kampane, otvoríte si vlastný editor, uvidíte nevídané možnosti. Spraviť si môžete čokoľvek, pričom to nemusí byť klasická plošinovka! Čo tak Space Invaders? Znie to šialene, ale svojim panákom sa presuniete do vesmíru a zostreľujete „vesmírne lode“, pričom si všetko zachováva svoj uletený štýl. Editor ako taký je jednoduchý, komplexný zároveň. Jeho pochopenie však netrvá 5 minút a do všetkého vás bude musieť zasvätiť mnoho tutorialov. Ani potom nemusíte byť ako ryba vo vode. Snaživí a kreatívni ľudia však dostanú virtuálnu skladačku, s ktorou si môžu robiť čokoľvek a ponúknu to ostatným. Vy si vybraný svet môžete skúsiť, zapísať sa do tabuľky a aj hodnotiť daný výtvor klasickým tagovaním s obrovského množstva označení. Funguje aj vyhľadávanie svetov podľa jednotlivých tagov.

Je to planéta, na ktorej sa môžete prejaviť, odreagovať sa, navštíviť priateľov. LittleBigPlanet sa nepodobá na žiadnu hru, tobôž nie plošinovku, hoc pri pohľade na obrázky o nič iné nejde. Skôr by sme si tento projekt mohli predstaviť ako virtuálny svet. Nezabíjate tam fantasy potvorky ako vo World of Warcraft. LittleBigPlanet je zamerané skôr na prostejšiu, o to však emotívnejšiu, impulzívnejšiu, spontánnejšiu zábavu. A funguje to. Niekto sa bude rád len baviť, niekto naopak zábavu ponúkať. V editore môžete stráviť hodiny, dni, týždne a popúšťať uzdu svojej fantázie v nádherne spracovanom svete. To sa ťažko popisuje, ale takto sa skutočne otvára obrovský svet obyčajným ľuďom, hlavne (duchom) mladým ľuďom, ktorí chcú po namáhavom dni jednoducho vypnúť.

Sú tu aj chyby. Z jedného checkpointu, ktorých je chvalabohu neúrekom, sa môžete oživiť len trikrát a potom fajka zhasla. Keďže LittleBigPlanet hra neotrelá a na prvý pohľad záhadná a originálna, nemusíte hneď vedieť, čo spraviť, nie to ešte ako to vykonať. Pokusov bude viacero a nemusí sa vám dariť. Osamote to bude problém, pretože reštarty skutočne iritovať začnú, odstránené by to mohlo byť pripojením priateľa, pretože stačí, ak sa do ďalšieho checkpointu dostane niekto ďalší. Ovládanie si vieme taktiež predstaviť trochu pohodlnejšie, hlavne v editore, avšak všetko je to len sila zvyku. Samotné editačné nástroje totiž ponúkajú toho toľko, že sa v tom môžete lusknutím prstov stratiť. To sú však len skromné začiatky a keďže svet LittleBigPlanet zatiaľ neponúka pestrý svet všetkých hráčov (hra do predaja ešte len príde), nenájdete na konci článku žiadne konkrétne číslo. Je zbytočné. Už teraz však vieme, že LittleBigPlanet ukazuje smer, akým by sa hry mohli stať skutočnými hračkami, ponúkajúce zábavu bez rozdielu skúseností a baviace ako hardcore, tak príležitostných hráčov.