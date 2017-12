Taliansko žiada zásadné zmeny v boji proti otepľovaniu

20. okt 2008 o 11:43 SITA

LUXEMBURG. Taliansko v pondelok vyzvalo na zásadné zmeny v pláne Európskej únie (EÚ) na boj proti klimatickým zmenám. Zároveň žiada, aby sa dôsledky plánu zhodnotili o rok.

"Plán v súčasnej podobe nie je vhodný, je neudržateľný. Sú potrebné výrazné zmeny," vyhlásila talianska ministerka životného prostredia Stefania Prestigiacomová pred rokovaniami EÚ v Luxemburgu.

"S týmito požiadavkami nie sme osamotení. Žiadame klauzulu o prehodnotení dohody, dúfame, že sa o tom začnú skutočné rokovania. Prišli sme s dobrými úmyslami. Budeme žiadať viacero zmien a dúfame, že ich budú brať do úvahy," uviedla ministerka pred rokovaniami o životnom prostredí.

V sobotu priniesla talianska spravodajská agentúra ANSA informáciu, že Rím by mohol podporiť plán na znižovanie emisií v prípade, že by obsahoval klauzulu o jeho budúcoročnom preskúmaní po vypracovaní správy o efektivite vynaložených nákladov, ktorá by mala vzniknúť v roku 2009.

Minulý rok sa štáty únie dohodli na znížení emisií skleníkových plynov do roku 2020 o 20 percent oproti stavu z roku 1990. Zároveň sa vyjadrili, že o 12 rokov bude energia z obnoviteľných zdrojov tvoriť 20 percent celkovej spotreby. Aj toto spôsobuje problém niektorým postkomunistickým krajinám, napríklad Poľsku, ktoré sú vo veľkej miere závislé od tepelných elektrární. Ďalším argumentom odporcov novej dohody, ktorú by mali členské štáty definitívne potvrdiť v decembri, je dopad finančnej krízy na celosvetovú ekonomiku. Ak má byť dohoda schválená, musia s ňou súhlasiť všetky členské krajiny únie.

Hlavnou témou rokovaní je otázka zachovania cieľov ochrany klímy, chce však ponechať energeticky intenzívny priemysel v Európe dovtedy, kým nedôjde k medzinárodnej klimatickej dohode.

Únia sa chce zaviazať aj k ctižiadostivým cieľom zameraným na ochranu klímy. Emisie CO2 by sa podľa nej mali do roku 2020 znížiť o jednu pätinu. Taktiež má dôjsť k nasadeniu viacerých obnoviteľných zdrojov energie, ako napríklad biologické palivá a veterná energia.

Únia si predsavzala, že klimatický balík zabezpečí v decembri, ešte pred začatím medzinárodných rokovaní o novej svetovej klimatickej dohode v poľskej Poznani.