ŽILINA: Zimnú údržbu ciest budú v ŽSK monitorovať cez GPS systém

Monitorovať zimnú údržbu ciest cez GPS (global positioning system) plánuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). "Vďaka monitorovaciemu systému budeme presne vedieť, kde sa naše stroje pohybujú, či majú radlicu pri zimnej údržbe dole alebo hore," konštatoval ž

20. okt 2008 o 12:44 SITA

ŽILINA 20. októbra (SITA) - ilinský župan Juraj Blanár.

ŽSK investoval do nového systému, ktorý by mal priniesť efektívnejšie využívanie mechanizmov na odhŕňanie snehu či posýpanie komunikácií, 8,3 milióna korún (275,5 tis. €). "Takýmto spôsobom chceme sprísniť kontrolu a vyhnúť sa problémom. Budeme mať prehľad o každom stroji," dodal Blanár. GPS systémom, ktorý by mal byť v prevádzke od novembra, bude vybavených 150 vozidiel.

Pred nadchádzajúcou zimou pribudli Správe ciest ŽSK nové mechanizmy za 147,5 milióna korún (4,896 mil. €), čím sa rozšíril jej vozový park zo 115 vozidiel a sypačov o ďalších 26 strojov. Ide o 15 univerzálnych nákladných motorových vozidiel, päť samohybných pracovných strojov ako je rýpadlo a nakladač, päť univerzálnych traktorových nosičov a jednu bagelu, ktorá slúži ako mobilný recyklátor živičných asfaltových zmesí. "Obnova strojového parku zabezpečí zlepšenie pracovných podmienok Správy ciest ŽSK a zvýši kvalitu údržby a opravy ciest druhej a tretej triedy, ktoré má kraj vo svojej kompetencii,“ uviedol Blanár. Nákupom nových strojov vyradili vyše dvadsaťročné opotrebované veterány, ktoré poslúžia na náhradné diely. Údržbu 1 480 kilometrov ciest druhých a tretích tried zabezpečuje v ŽSK 358 pracovníkov. Ich počet je však nedostatočný hlavne v zime, kedy si musia "požičať" vodičov aj od iných organizácií. Správa ciest ŽSK vykonáva tiež údržbu ciest prvej triedy pre Slovenskú správu ciest za úhradu, ako aj údržbu ciest pre jednotlivé obce v regiónoch Žilinského kraja. Žilinský VÚC tento rok investoval do opravy najproblémovejších ciest v kraji 116 miliónov korún (3,85 mil. €). V budúcom roku počíta krajská samospráva s čerpaním eurofondov na sedem projektov rekonštrukcie a zvýšenia bezpečnosti ciest vo výške 379 miliónov korún (12,58 mil. €).