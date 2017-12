Čo sa predávalo v septembri v USA

1. Spore / EA Maxis / $50

2. Warhammer Online: Age of Reckoning / EA Mythic / $49

3. The Sims 2 Apartment Life Expansion Pack / EA Maxis / $30

4. Warhammer Online: Age of Reckoning Collector's Edition / EA Mythic / $80

5. Spore Galactic Edition / EA Maxis / $79

6. World Of Warcraft: Battle Chest / Blizzard / $37

7. Crysis Warhead / Crytek (Publisher: EA) / $29

8. The Sims 2 Double Deluxe / EA Maxis / $30

9. World Of Warcraft / Blizzard / $20

10. Spore Creature Creator / EA Maxis / $10

11. World Of Warcraft: Burning Crusade / Blizzard / $28

12. Civilization IV: Colonization / Firaxis / $29

13. Warcraft III Battle Chest / Blizzard / $39

14. Civilization IV / Firaxis / $27

15. The Sims 2 IKEA Home Stuff Expansion / EA Maxis / $20

16. Diablo Battle Chest / Blizzard / $39

17. StarCraft Battle Chest / Blizzard / $20

18. Hot Wheels: Beat That / Activision / $15

19. Crysis / Crytek (Publisher: EA) / $38

20. S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky / GSC Game World / $39