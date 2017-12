Spájanie hier do veľkého sveta Toma Clancyho

20. okt 2008 o 11:44 Ján Kordoš

Momentálne sa snažia ohromiť strategickým EndWar, kde budeme mať možnosť vydávať taktické pokyny hlasovými povelmi a sledovať tak bojisko buď z veľkého pohľadu akoby na mapu, alebo budeme mať všetko ako na dlani, no pri zníženej prehľadnosti o dianí na celej mape. Byť generálom je kdekoho sen a teraz si predstavte, že by sa strategické rozhodovanie (povedzme v titule EndWar 2) reálne prenieslo do akčného projektu, v ktorom by jednotliví členovia špeciálnych jednodtiek (povedzme Ghost Recon: Advanced Warfighter 3) plnili úlohy zadané skutočných hráčom „zhora“. Veľmi dobrý nápad, uvidíme, či pôjde o utajovaný projekt Tom Clancy MMO alebo o niečo nové.

Zdroj: Shacknews