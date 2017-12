Telefonujte na krátke trate bez operátora

Pri skúmaní lesa, hľadaní húb, lyžovačke, smerovaní antény či cyklistike existuje aj iný spôsob komunikácie, ako mobilný telefón. Ceny vysielačiek v posledných rokoch výrazne poklesli a svojim komfortom sa priblížili k mobilom. Skúsili ste to niekedy na v

20. okt 2008 o 10:10

lnách PMR?

PMR vysielačky sú malé, pracujú vo voľnom pásme 446 MHz a ich používanie nevyžaduje žiadnu licenciu. Môžu byť štíhle ako mobil, vyzbrojiť ich môžete handsfree súpravou a zaobídete sa aj bez klasického končím-prepínam. My sme v redakcii otestovali sadu Topcom Twintalker 7000, ktorá v kufríku ponúka všetko, čo potrebujete.

Sezam otvor sa!

Dve vysielačky, puzdrá pre nosenie na opasku a handsfree súpravy, duálna stolová nabíjačka a dva napájacie adaptéry. Také je portfólio, ktoré zabalil výrobca do robustného hliníkového kufríka. Nepotrebujete nič viac, nič menej. Iba odhodlanie komunikovať a dobrý signál.

Ako už samotné vyhotovenie naznačuje, ide o kompletné riešenie, ktoré využijú remeselníci pracujúci v dvojiciach, rodiny či športovci. Nemusíte sa zaoberať v predajni tým, či dve konkrétne vysielačky budú vzájomne komunikovať a čo všetko potrebujete. Toto balenie je ako instantná polievka pre dvoch. Stačí iba nabiť, naladiť rovnaký kanál a hor sa do terénu.

Osem kanálov a režim pre zvedavcov

PMR pásmo je rozdelené do ôsmich komunikačných kanálov, z ktorých každý používa 38 analógových (CTCSS) a 83 digitálnych (CDCSS) kódov. Znamená to, že vaša komunikácia prebieha na jeden z ôsmich frekvencií a na prichádzajúci prenos zareaguje vysielačka vtedy, ak zachytí konkrétny volací kód. Na jednom kanáli môže komunikovať viacero účastníkov naraz, ak zvolia rôzne kódy, prekážať si nebudú. Komunikačný kanál sa nastavuje na displeji vysielačky a môže vyzerať napríklad nasledovne 2-31.

Testované vysielačky Twintalker 7000 plne podporujú analógové aj digitálne kódy. Súčasne si však poradia aj so „skenovaním“ pásma. V tomto prípade vysielačka pravidelne prelaďuje všetkých osem kanálov a reaguje na všetky vysielania bez ohľadu na to, aký volací kód máte prednastavený. Pri testoch sme zachytili komunikáciu so žeriavnikom z neďalekého staveniska, objavila sa aj súkromná komunikácia. Čo poviete do vysielačky, to môže počuť každý. O tom by ste mali rozhodne vedieť.

Poza humno, poza ves

5 kilometrový dosah na otvorenom priestranstve deklarovaný výrobcom predstavuje výkon v ideálnym podmienkach. Akonáhle sa však dostanete do hustejšej zástavby, alebo prekonáte v hore terénnu prekážku, dosah je nižší. Tabuľkové parametre bývajú predsa len kúsok nadsadené.

Pri testovaní sme sa dopracovali k dvoj až troj kilometrovému pokrytiu signálom, za touto hranicou prestala byť komunikácia zrozumiteľná. Vždy však existuje možnosť upozorniť protistranu zvukovým signálom, ktorý je použiteľný aj vtedy, ak hlasová komunikácia zlyháva. Ak ste sa s touto technológiou už v minulosti stretli, všetko máte už v malíčku.

Štíhle telá so zabudovaným akumulátorom

Vysielačky Topcom Twintalker 7000 nás prekvapili svojim útlym a tenkým vyhotovením. Výrobca siahol po tenkých Li-Ion akumulátoroch a vytvaroval telo tak, aby pohodlne zapadlo do dlane, avšak súčasne neprekážalo vo vrecku. Plastové telo priemernej kvality s gumovými tlačidlami a podsvieteným LCD displejom má čosi do seba. Je zrejmé, že každým rokom sa predierajú technológie závratnou rýchlosťou vpred. Iba vysunutá anténka napovedá, že ide o vysielačku.

Polykarbonát odoláva pádu na zem, citlivý môže byť iba úchyt antény. Na čo je dôležité nezabudnúť je skutočnosť, že vysielačka nie je odolná voči vode, takže dážď je nepriateľom. Ide však o vysielačku pre všedný deň, kde sa neočakáva že bude hlavnou výzbrojou expedície.

Batéria na jedno nabitie štedro pokryje celodennú potrebu energie pre komunikáciu. Ak ste skúpejší na slovo, môžete počítať s tým, že batéria vám vydrží v dobrej kondícii v teréne dva až tri dni. Zabudovaný akumulátor síce nemôžete vymeniť ako obyčajné batérie, spotreba je však minimálna. Perličkou sú externé kontakty akumulátora pre stojanovú nabíjačku. Vo vrecku by sa nemalo nachádzať nič kovové, čo ich môže vysrkatovať.

Dobrou správou je, že výrobca myslí aj na dlhodobé skladovanie v kufríku kdesi pod posteľou. Pre takéto prípady je možné mechanickým prepínačom vysielačku úplne odpojiť od akumulátora, aby jeho napätie nekleslo pod minimálnu hranicu. Je to, ako by ste akumulátor úplne vytiahli.

PTT vs. iVOX

Komunikáciu je možné uskutočňovať v dvoch režimoch. Prvý možno prirovnať k mobilnej technológii Push-to-talk, čiže komunikujete vždy po zatlačení tlačidla na ľavom boku vysielačky. Osvedčilo sa nám dodržať dvojsekundový odstup medzi zatlačením tlačidla a prvým slovom, aby stihla protistrana včas zareagovať.

Druhý režim iVOX používa technológiu diktafónov na to, aby sa komunikácia spustila vždy vtedy, keď mikrofón zaznamená vstup. Znamená to, že ide o ideálne riešenie v kombinácii s headsetom, ktorý je súčasťou balenia. Nemusíte stláčať žiadne tlačidlo, stačí iba začať hovoriť do mikrofónu. Citlivosť je nastaviteľná v troch úrovniach, takže s trochou jednoduchosti sa dá povedať, že ak takto nastavenú vysielačku kdesi „zabudnete“, budete na druhej strane počuť, čo sa tam deje.

Dodávaná hadsfree súprava je pohodlná a pracuje ako v tradičnom PTT, tak vo VOX režime. Klasika má však predsa len čosi do seba.

Na zníženú kvalitu si zvyknete

Komunikácia cez vysielačku nie je až taká čistá a zrozumiteľná ako cez mobil. Kým pri hovore z vedľajšieho poschodia pri natáčaní antény rozdiel necítite, spoza niekoľkých ulíc sa bude medzi hovorené slovo predierať šum a ruch. Vysielačky Twintalker 7000 nie sú vybavené žiadnym DSP čipom, ktorý by sa so šumom a ruchmi dokázal vysporiadať. Pomalšie slová a stručnejší prejav sú na mieste.

Zistili sme, že kvalita spojenia v meste je znateľne horšia, ako v lese či na stráni, kde ste mimo dosahu rušení a elektrosmogu. V každom prípade je možné povedať, že ide o efektívny komunikačný nástroj, ktorý sa vo vaku spolu s GPS prístrojom nestratí.

Vysielačková sada Topcom Twintalker 7000 Premium je dobre riešeným nástrojom pre obojstrannú komunikáciu do vzdialenosti 2 až 3 kilometrov bez toho, aby ste boli závislí na volacom programe svojho mobilu či špeciálnych vedomostiach a zdatnostiach. Ide o jednoduché riešenie pre všedný deň, ktoré ponúka úžitkové hodnoty podľa očakávaní. I keď kvalita spojenia nemusí byť v rušnom meste vždy najlepšia, nejde iba o detskú hračku, ale o pomocníka, ktorého využijete pri práci, športoch či prechádzkach. A ak náhodou patríte medzi zvedavcov, môžete zisťovať, ako pokračujú práce na stavenisku v centre vášho mesta. Počítať môžete približne s trojtisícovou investíciou.