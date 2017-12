Úrad: Tender ohrozuje finančná skupina J&T

Finančná skupina, ktorá aktívne pôsobí v slovenských elektronických médiách, ohrozila podľa Telekomunikačného úradu SR (TÚ) tender na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho vysielania.

15. okt 2008 o 8:07 SITA

BRATISLAVA. Za ohrozením tendra na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov digitálneho terestriálneho vysielania (DVB-T) na Slovensku, podľa predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Branislava Máčaja, stojí finančná skupina J&T. Dôvody takéhoto konania finančnej skupiny však Máčaj neupresnil. "Ak sa pokúšajú so mnou už od prijatia digitálneho zákona priamo riešiť veci ohľadne prechodu na digitálne vysielanie ľudia z J&T, resp. ich lobisti, tak nech mi netvrdia, že nemajú s digitalizáciou nič spoločné," reagoval Máčaj na utorkové vyhlásenie skupiny J&T, ktorá vylúčila svoj vstup do digitálneho tendra. Finančná skupina J&T sa vo svojom utorkovom vyjadrení pre agentúru SITA ešte pred priamym označením zo strany TÚ, dištancovala od tendra na DVB-T. Skupina J&T sa podľa jej hovorcu Maroša Sýkoru nezúčastní na tendri ani prostredníctvom žiadnej inej spoločnosti a skupina taktiež odmietla jej spojenie s ohrozovaním tendra. "Nesúvisí to s našim core biznisom," informoval v utorok Sýkora.

Predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava I., ktorým súd nariadil TÚ zdržanie sa akéhokoľvek konania vo vyhlásenom tendri, na podnet spoločnosti Telecom Corp. je podľa Máčaja zarážajúce. "Očakával som, že niekto napadne tender, ale nie takýmto spôsobom," uviedol šéf TÚ. Problémom podľa neho je najmä fakt, že Okresný súd nie je vecne príslušným v rozhodovaní sporov úradu štátnej správy s celoslovenským dosahom. Riešenie takýchto sporov vyplýva podľa neho zo zákona Najvyššiemu súdu SR. "Sudkyňa nebrala do úvahy všetky predpisy a nariadenia a musím povedať, že asi veľmi chcela vydať takéto nariadenie," uviedol Máčaj, pričom ako dodal, predbežné opatrenie je vedené pod spisovou značkou, ktorá označuje prípady takzvaného civilného charakteru.

Ako predseda TÚ ďalej vysvetlil, okresný súd nariadil toto predbežné opatrenie v domnienke, že TÚ porušil zákon, lebo niektoré kritériá, ktoré tam mali byť tam nie sú a naopak. Na základe takto zadaných kritérií mal úrad podľa Okresného súdu zvýhodniť niektorého mobilného operátora, alebo operátorov. "Práve spoločnosti Telecom Corp., ktorá je v tomto spore navrhovateľom predbežného opatrenia, nehrozilo vylúčenie z tendra z dôvodov naformulovania kritérií," uviedol Máčaj. Najbližším krokom úradu má byť podľa neho podanie odvolania voči rozhodnutiu okresného súdu. "Zvažujeme aj podať trestné oznámenie vo veci zneužitia právomoci verejného činiteľa," uviedol Máčaj. Úrad v tomto momente podľa predbežného opatrenia nemôže s vyhláseným tendrom urobiť vôbec nič, nemôže ho ani zrušiť, ani vyhlásiť nový tender.

Slovensko aj bez tohto súdneho sporu mešká s digitalizáciou televízneho vysielania. Spor však zásadným spôsobom znižuje šancu Slovenska naplniť záväzok vyplývajúci z medzinárodných dohôd. Susedné krajiny sú podľa Máčaja v procese digitalizácie výrazne ďalej ako Slovensko, z čoho vzniknú problémy aj pre analógové vysielanie. "Očakávam, že to bude v dohľadnej dobe znamenať rušenie analógu pre ľudí v pohraničných oblastiach," povedal Máčaj. Pozastavenie tendra môže dokonca podľa úradu ohroziť aj záväzok Slovenska vypnúť koncom roka 2012 analógové vysielanie a prejsť naplno na DVB-T. "Pre nás digitalizácia nie je jediným účelom, ale ide najmä o uvoľnenie frekvencií, ktoré analógové vysielanie blokuje, a ktoré môž byť využité napríklad na širokopásmový prístup k internetu," povedal šéf TÚ.

Vyhlásený tender mal viacero hodnotiacich kritérií. Najdôležitejším z nich, podľa počtu bodov, malo byť technické riešenie a rýchlosť budovania siete obidvoch multiplexov a pokrytie obyvateľov jeho signálom. Medzi ďalšie dôležité kritériá patria v poradí podľa udeleného počtu bodov rozsah poskytovaných služieb, ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelené frekvencie a podpora prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu terestriálneho vysielania na DVB-T. Najmenej bodov mala komisia prideliť kritériám ako priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom siete a schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky sieť multiplexov v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom distributéra signálu. Digitálne vysielanie úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie najneskôr v roku 2012. DVB-T má vytvoriť priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízií.

TÚ odštartoval spoločný tender na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov DVB-T zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí a ponúk už 20. augusta tohto roku. Žiadosti mali uchádzači o ekonomicky viazané multiplexy doručiť úradu najneskôr do 20. novembra tohto roku. Povolenia na prevádzku ekonomicky previazaných multiplexov určil úrad pre jedného poskytovateľa, ktorý bude poskytovať prvý a druhý terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne. Víťaz výberového konania bude musieť podľa hovorcu TÚ Romana Vavra odštartovať komerčnú prevádzku najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Úrad stanovil minimálnu výšku úhrady za pridelenie frekvencie pre obidva multiplexy na 50 mil. Sk.

Účasť v tendri zvažovali aj slovenské telekomunikačné spoločnosti. "Uvažujeme o tom. Podrobnejšie sa však k tomuto v tejto chvíli nechceme vyjadrovať," uviedol pre agentúru SITA hovorca UPC Broadband Slovakia Jaroslav Kolár. Podľa hovorkyne Slovak Telekomu Jany Burdovej svoju účasť v tendri plánovala spoločnosť zvážiť až po získaní detailných podmienok tendra. "Následne budeme verejnosť informovať o ďalších krokoch," povedala pre agentúru SITA Burdová. O účasť v tendri sa zrejme zaujímali aj zahraničné spoločnosti. "Úrad bol kontaktovaný viacerými advokátskymi kanceláriami zo zahraničia," nepriamo naznačil predseda TÚ Branislav Máčaj.

Medzi spoločnosti, ktoré vylúčili účasť v tendri patria Orange a Slovanet. "DVB-T nepatrí medzi strategické priority Orangeu, preto sme sa už dávnejšie rozhodli na tendri nezúčastniť. Našou prioritou je zamerať sa na ďalší rozvoj internetovej televízie (IPTV) prostredníctvom vlastnej optickej siete," povedal pre agentúru SITA hovorca Orange Slovensko Peter Tóth. S podobným stanoviskom oboznámil agentúru SITA aj alternatívny telekomunikačný operátor Slovanet.