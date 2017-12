Kenskí chlapci sa učia pracovať na počítačoch darovaných zo SR

Kenskí chlapci sa učia pracovať na počítačoch a s internetom aj vďaka slovenskej občianskemu združeniu SAVIO. Ako informovala agentúru SITA Mária Lacková, zabezpečili totiž 10 počítačov pre stredisko Bosco Boys saleziánov don Bosca v hlavnom meste Nairobi

. Na počítačoch sa učia pracovať 6 až 14 ročné deti a je o to veľký záujem. Dokonca nás už požiadali či nevieme zabezpečiť ďalšie počítače, dodala. Počítače by mali slúžiť aj pre večerné počítačové kurzy pre starších Keňanov z priľahlého slumu. Organizácia SAVIO sa spolupodielala aj na výstavbe dielní pre starších chlapcov v tomto stredisku. Ide o stolárske a zváračské dielne, kde sa tento rok začali učiť 16 až 18 roční chlapci z ulice, ktorí tak majú šancu postaviť sa v budúcnosti na vlastné nohy. Náklady na výstavbu dielní boli vyše 4 milióny korún (132 776 €), slovenská organizácia poskytla cez 350 tisíc korún (11 618 €). V súčasnosti hľadá SAVIO manuálne zručného dobrovoľníka, ktorí by pomáhal pri výučbe týchto chlapcov, doplnila Lacková.

V stredisku saleziánov Bosco Boys v Nairobi sú prevažne siroty alebo deti z mnohopočetných rodín. Mnohé z nich prešli životom na ulici, kde kradli či fetovali. Väčšinou ide o chlapcov.

SAVIO je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2005 s cieľom podpory rozvojových a humanitárnych projektov. Zameriava sa predovšetkým na pomoc deťom a mladým ľuďom v menej rozvinutých krajinách a regiónoch. Doteraz pomohlo ľuďom v Angole, v Keni, v Sudáne, na Sibíri a v Azerbajdžane.