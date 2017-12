Samsung sa nižších cien LCD nebojí

Svetová finančná kríza by sa podľa viceprezidenta spoločnosti Yeoungduka Choa mala skončiť v priebehu troch rokov. Potom nastane zvýšený dopyt po LCD televízoroch a na to sa treba pripraviť.

18. okt 2008 o 0:00 Branislav Toma

BRATISLAVA. Vzhľadom na súčasnú finančnú krízu a klesajúce ceny LCD televízorov by vyhliadky do budúcna pre elektrotechnický priemysel nemuseli byť práve najlepšie.

„Je pravda, že ceny LCD televízorov klesajú. Odhadujeme, že by to mohlo byť tak o desať – dvadsať percent. No ak by klesli aj o štyridsať percent, našu výrobu to neohrozí. Budeme to považovať len za ďalšiu zaujímavú výzvu, ktorá je spojená s týmto podnikaním,“ povedal Yeongduk Cho, viceprezident pre tím obchodného plánovania spoločnosti Samsung pri príležitosti otvorenia nového závodu vo Voderadoch pri Trnave.

V zásade by sa kríza výrobcov spotrebnej elektroniky nemala veľmi dotknúť. Túto časť odvetvia u nás okrem Samsungu zastupuje aj spoločnosť Sony. „Aj keď čakáme spomalenie dopytu spotrebiteľov v Európe, ide o moderné technológie, o ktoré je stále záujem. Spustenie výroby v Samsungu je postupné, takže aj keď bude slabší dopyt, nebude nutné meniť výrobné plány,“ povedal Juraj Valachy, analytik Tatra banky.

Rozdelenie trhov

Z celosvetovej produkcie LCD televízorov zaberá európsky trh tridsať percent. Rovnako veľké sú trhy v USA a Číne. Najmenší, desaťpercentný podiel má Japonsko. Podľa slov Yeoungduka Choa v súčasnosti spoločnosť Samsung obsadila len dvadsať percent európskeho trhu. Pre Slovensko je pozitívne, že všetky televízory budú vyrobené u nás. Chýbajú však pracoviská pre vedu a výskum. Predstavitelia spoločnosti sa vyjadrili, že o tejto možnosti uvažujú. Najväčšou prekážkou pri realizácii tohto úmyslu je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

O spoločnosti

Samsung sa špecializuje v odvetviach polovodičov, telekomunikácií a digitálne konvergovaných technológií. V roku 2007 dosiahla celkový obrat 103,4 miliardy dolárov. Zamestnáva približne 150­tisíc ľudí v 62 krajinách sveta. U nás sa zaviazala investovať 320 miliónov eur (takmer 10 miliárd korún). Okrem fabriky vo Voderadoch má ešte aj závod v Galante, kde je distribučné centrum. Z údajov týždenníka Trend vyplýva, že Samsung minulý rok dosiahol u nás tržby vo výške 111,03 miliardy korún (3,6 miliardy eur).