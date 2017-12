Britskí vedci sa snažia napodobniť "vôňu vesmíru"

Vesmír okolo nás vonia ako zmes pečeného steaku, horúceho kovu a zvárania motorky.

18. okt 2008 o 15:59 ČTK

LONDÝN. Tvrdia to aspoň britskí vedci, ktorí sa v spolupráci s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) snažia v laboratórnych podmienkach vytvoriť napodobeninu "vône vesmíru".

NASA najala Stevena Pearca, chemika a riaditeľa spoločnosti na výrobu vôní Omega Ingredients, aby vôňu vesmíru vytvoril v laboratóriu. Pearce začal s touto úlohou v auguste a dúfa, že do konca roka bude hotový.

"Urobil som nejaké veci pre umeleckú výstavu v júli a jednou z nich bola napodobenina vône vo vnútri vesmírnej stanice Mir. Ľudia z NASA sa o tom dozvedeli a kontaktovali ma s prosbou, či by som nemohol napodobniť aj vôňu vesmíru, a pomôcť tak kozmonautom," vysvetľuje Pearce, ako sa k nezvyčajnej práci dostal.

"Máme nejaké indície naznačujúce, ako vesmír vonia," dodáva. "Predovšetkým z rozhovorov s kozmonautmi, ktorí vystúpili do vesmíru a potom sa na kozmickej stanici vyzliekali a dávali si dole prilby. Všetci sa zhodli, že to, čo sa s nimi z vesmírneho priestoru vrátilo dnu, voňalo ako pečený steak, horúci kov a dokonca aj zváranie motorky."

Podľa Pearca má napodobená vôňa pomôcť pri výcviku kozmonautov na zemi tak, aby podmienky, v ktorých trénujú napríklad na stratu gravitácie, boli čo najvernejšie tomu, s čím sa vo vesmíru stretnú. "Vôňu pečeného steaku sme už vyrobili, ale s horúcim kovom máme problémy. Myslíme si, že je to vibrácia energie v molekulách, a to sa do tej vône teraz snažíme dodať," povedal Pearce.