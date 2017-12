Golden Axe: Beast Rider - sekerou do hlavy

Kto by si na to nepamätal, časy ktoré sú nenávratne stratené, ale spomienky zostávajú stále živé. Golden Axe je pre nás pamätníkov hra, ktorá nemala konkurenta. Prečo to tak bolo?

18. okt 2008 o 14:45 Tomáš Juhasz

Úryvok z Denníka Jožka Mrkvičku 24.9.1992:

...Dneska som na Prvouke nakreslil Janku ako robí bubliny z Pedro žuvačky. Po škole sme spolu s Mišom zašli ku nemu domov a hrali sa na jeho 286tke. Znovu sme skončili pri Golden Axe. Ja som hral za vikinga a on za ženu. Kombinácia vikingovej sekery a draka, ktorého vie privolať tá ženská, sa nám zdá byť najlepšia. Prešli sme cez Korytnačiu dedinu až k hradu, rozsekali kostlivcov a veľkých rytierov rôznych farieb...

Kto by si na to nepamätal, časy ktoré sú nenávratne stratené, ale spomienky zostávajú stále živé. Golden Axe je pre nás pamätníkov hra, ktorá nemala konkurenta. Prečo to tak bolo? Bolo to niečo, čo prišlo z nenazdajky a zrazu nám ponúklo niečo, čo som nečakali. Unikátna arkádovka, v ktorej ste putovali krajinou a ničili každého, kto vám prišiel do cesty. Možno sú tieto vety trošku pritiahnuté za vlasy, ale určite mi dá každý za pravdu, že to bolo krásne obdobie.



Mladším, ktorých Golden Axe obišlo, môžme v skratke len toľko, že sa jednalo o arkádovú rúbanicu v tom pravom slova zmysle. Hra, ktorá definovala žáner zvaný hack-n-slash. Príbeh nás zaviedol do starodávneho sveta, v ktorom sa mocní barbarian, viking a krásna amazonka spoločne vydali na cestu zachrániť ich kráľa a princeznú väznených zloduchom zvaným Death Adder.

Za všetkým stála Sega, konkrétne pán menom Makoto Uchida. Písal sa rok 1989, keď sa Golden Axe dostalo na pulty obchodov pre konzolu Sega Megadrive. Popularita spravila veľmi rýchlo z Golden Axe jednu z vlajkových lodí Segy. Hra sa dočkala svojich pokračovaní, bohužiaľ žiadne sa nikdy nevyrovnalo kvalitám pôvodného titulu.

Teraz máme rok 2008 a už niekoľko rokov vieme, že sa Sega snaží vzkriesiť legendu. Makoto Uchida je znovu pritom. Bude to dôstojný nástupca? Dá sa vôbec nazvať po toľkých rokoch nová hra Golden Axe ako nástupca? Preboha, Golden Axe nie, to je vec, ktorej sa nedotýkajte! Ale čo ak predsa? Toto sú otázky, ktoré si kladie väčšina z nás, ale len málokto vie odpoveď.

Na vývoji pracujú vývojári zo Secret-Level a oficiálny názov znie Golden Axe: Beast Rider. Chlapci si z nás nedávno urobili dobrý deň (alebo skôr zlý deň – pozn.red) hrou Iron Man, a preto všetci v kútiku duše pevne veríme že tentoraz pôjde sranda bokom.

Prvé, čo udrie do očí, je podtitul. Nuž, budeme jazdiť na príšerách, ale komu z toho býva nevoľno, vždy si to môže odkráčať aj po svojich. Čo vieme je, že budeme môcť ovládať niekoľko rozličných mýtických zverov, o ich charakteristikách bude spomenuté nižšie.

Najhlavnejšou zmenou oproti pôvodnému titulu je možnosť hrania len za jednu postavu a to Amazonku menom Tyris Flare. Slabou útechou tým, ktorí už teraz smútia, je skutočnosť, že sa s ostatnými dvoma pôvodnými hrdinami v hre stretneme, ale budú to postavy nehrateľné. Rovnako ako v pôvodnej hre aj tu budeme putovať krajom a ničiť všetko živé, čo nám príde do cesty. Krajina z obrázkov a videí pôsobí rozľahlo a pusto. Všade sa nám budú váľať kosti veľkých rozmerov a skaly. Na prvom mieste by mala byť hrateľnosť a systém hack-n-slash, RPG prvky budú v hre obsiahnuté, ale iba v minimálnej miere. Bude možnosť upgradovania zbraní a kupovania rozličného vybavenia ale všetko v malom množstve. Takisto to bude aj s čarami a spomínanými zbraňami.

V poriadku, ale to keď budem chcieť hrať nové Golden Axe s kamarátom spoločne, tak budeme sekať nepriateľov ako dve rovnaké postavy? Otázka, ktorú si položí každý nadšený hráč Golden Axe. Odpoveď je ešte trpkejšia ako samotná otázka. Na systém kooperatívneho hrania zabudnite!!

Hra ho obsahovať nebude. Áno, čítate správne, toto je asi ta najsmutnejšia správa od vývojárov Golden Axe. Hra bude obsahovať iba, v priemere asi 12 hodinovú, single kampaň doplnenú o Battle Arena mód.

Úryvok z Denníka Mgr. Jozefa Mrkvičku 24.09.2008

...V práci bola nuda ako obvykle, celý deň som presedel na nete. Vraj sa Chystá nové Golden Axe. To boli časy. Beast Rider? To budem ako jazdiť na tých potvorách? Ale však to som mohol aj v starom Golden Axe a nikto mi to do názvu necpal. Hmm, zaujímalo by ma ako sa má Mišo, stretávka pri hraní novom Golden Axe by prišla vhod.

Systém hrania je sústredený do troch základných častí: jazdenie a boj na zvierati, rúbanica so zbraňou a boj za pomoci kúziel.

Tyris si bude môcť vybrať z piatich rozličných druhov zvierat, na ktoré si môže vyskočiť a pokúsiť sa ich ovládať. Pokúsiť sa nespomínam náhodou, nebude to až také jednoduché. Zvieratá si budete môcť vyvolať aj pomocou kúziel. Ovládanie a celková manipulácia so zvieratami bude to najlepšie, čo nám nové Golden Axe prinesie. Určite si každý pamätáte v starom Golden Axe, aké to bolo terno, keď ste sa zmocnili draka a neskôr ten pocit sklamania pri jeho strate. Presne takto podobne by to malo fungovať aj v novom Beast Rider. Pre ovládanie niektorých zo zvierat bude nutné použiť trošku silnejších donucovacích prostriedkov. Poďme si v skratke čo-to povedať o jednotlivých zvieratách:

Mirigore - obrovská príšera podobná veľkej gorile, disponuje hlavne svojou veľkosťou a silou vďaka ktorej dokáže aj chytiť a odhodiť nepriateľa. Abrax - je hlavne rýchly a pripomína pôvodných drakov z Golden Axe, s obrovským ostňom na konci chvosta . Je atletický a veľmi ľahko ovládateľný. Raptor - na skrotenie tohto zvieratka musíme byť obzvlášť usilovní. Vývojári ho volajú aj T-Rex pre jeho veľkosť. Dokáže žrať nepriateľov. Je nutné mu zasadiť ranu mečom do jeho chrbtice, aby bol ovládateľný. Pravidelne ho potom treba kŕmiť nepriateľmi, aby si mohol dopĺňať zásoby krvi v tele, ktorú kvôli vám stráca. Lynth - má obrovské rohy útočí veľmi rýchlo, dokáže sa zneviditeľniť aj s vami na chrbte. Krommath - menší ale veľmi silný predátor so smrteľným útokom a schopnosťou naberať nepriateľov a vyhadzovať ich do vzduchu.

Všetky príšery budú mať schopnosť chrliť oheň na všetky možné spôsoby, sila bude závisieť od ich parametrov, aby bola zachovaná vyváženosť. Jazdenie na ich chrbtoch by mala byť jedna veľká zábava.

V boji so zbraňou by to mala byť staré dobré Golden Axe v 3D kabáte. Vývojári sľubujú kvalitný systém obrany a odrážania útoku, takže už to nebude len o sekaní a ľahkom dobíjaní nepriateľa v pozícii jeden na jedného, ale aj o komplexnom štýle systémom obrana-útok. Niekedy bude nepriateľsky útok taký silný, že namiesto odrazenia si budete musieť zvoliť uhnutie do strán. Po mŕtvych nepriateľoch budú ostávať rôzne zbrane a peniaze, ale aj dobre známe morčacie stehná, ktoré sme si v pôvodnej hre vykopávali zo zelených škriatkov. Škriatkovia nebudú chýbať ani v novom Golden Axe. Získavať od nich budeme zdravie, kúzla a peniaze. Na scéne sa objaví aj Zlatá sekera. Zbraň pomocou ktorej budete musieť zabíjať bossov v hre.

Kúzla budú limitované množstvom many. Medzi čarami nečakajme arzenál kúziel. Zatiaľ sú známe len dve kúzla: klasický fireball a kruhový lighting, ktorým zasiahnete nepriateľov vo vašej blízkosti. Samozrejme nebude chýbať starý, dobrý drak, ktorý sa preženie nad nepriateľmi.

Predstavený nám bol taktiež mód, ktorý vybočuje z herného deja, a tým je Battle Arena. Niečo podobné si môžme pamätať aj z pôvodného Golde Axe. K dispozícii bude 6 rozličných arén a spolu 60 levelov, kde si v súbojoch môžme zarobiť peniaze alebo zozbierať rôzne zbrane, a tie potom preniesť spolu so svojim hrdinom do kampane.

Určite nie je jednoduché urobiť remake hry po 20 rokoch. Ono je to prakticky s vývojom herného priemyslu nemožné. My, herní fanúšikovia Golden Axe budeme netrpezlivo čakať na výsledok. Čakať ako sa Secret Level popasoval s týmto náročným odhodlaním. To, že hra nebude obsahovať multiplayer je veľké mínus a dôvod na zamyslenie, či si hru kúpiť.

Úryvok z Denníka Mgr. Jozefa Mrkvičku 30.09.2008

…Ráno na mňa vybehol vyholený chalan z Mercedesu, že čo sa mu cpem do cesty, v práci som dostal od šéfa vynadané, že nič nerobím a večer som si kukol nové infošky o Golden Axe. Veru náladu mi moc nezdvihli, skôr naopak. S Mišom si to asi nezahrám, a tak som sa tešil...